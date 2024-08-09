В Ростовской области в лобовом столкновении пострадали два водителя и подросток

Днем 9 августа на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский» в Ростовской области произошла авария. 49-летний водитель Mitsubishi двигался по дороге на территории Белокалитвинского района. Водитель не справился с управлением и машина вылетела на встречную полосу, по которой двигался Vortex Estina под управлением 45-летнего мужчины.