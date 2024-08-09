rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:41

Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

В Ростовской области в лобовом столкновении пострадали два водителя и подросток

В Ростовской области в лобовом столкновении пострадали два водителя и подросток

9 августа 2024, 16:41
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области в лобовом столкновении пострадали два водителя и подросток
В Ростовской области автомобиль, в котором находился в подросток вылетел на встречку, сообщает региональный УГИБДД.

Днем 9 августа на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский» в Ростовской области произошла авария. 49-летний водитель Mitsubishi двигался по дороге на территории Белокалитвинского района. Водитель не справился с управлением и машина вылетела на встречную полосу, по которой двигался Vortex Estina под управлением 45-летнего мужчины.

В Ростовской области автомобиль протаранил мотоцикл с парнями
Узнать подробнее

От лобового столкновения передняя часть обоих автомобилей сильно промялась. Однако водители и 15-летний пассажир остались живы. Все участники ДТП получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Полицейские уточняют все обстоятельства аварии.

Ранее спасателям в Ростовской области пришлось разрезать автомобиль, чтобы достать погибшего водителя.

Читайте также:
Два подростка и взрослый пострадали в лобовом ДТП в Ростовской областиВ Таганроге четыре человека пострадали в ДТП с улетевшей в забор иномаркойВ Ростовской области в лобовом столкновении пострадали двое подростков
#Регина Симакова#Ростовская область#ДТП#Дорога#Транспорт#Авария#Столкновение машин#Пострадавшие#Травмы#Подросток#Лобовое столкновение#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области взлетели цены на бензин, а в поле нашли куски беспилотника
Сегодня, 16:25
Спасатель рассказал, почему нельзя купаться в ростовских водоемах
Сегодня, 16:28
В Ростове массово закрываются парикмахерские
Сегодня, 12:26
В Ростове нашли виновного в обрушении дома на Нариманова
Сегодня, 13:08
Нарколог рассказал, сколько вытрезвителей необходимо в Ростовской области
Сегодня, 11:11
Фото театра и песни Киркорова: за что судился бизнес в Ростовской области в июле
Сегодня, 08:45