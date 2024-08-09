В Ростовской области в лобовом столкновении пострадали два водителя и подросток

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Днем 9 августа на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский» в Ростовской области произошла авария. 49-летний водитель Mitsubishi двигался по дороге на территории Белокалитвинского района. Водитель не справился с управлением и машина вылетела на встречную полосу, по которой двигался Vortex Estina под управлением 45-летнего мужчины.
От лобового столкновения передняя часть обоих автомобилей сильно промялась. Однако водители и 15-летний пассажир остались живы. Все участники ДТП получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Полицейские уточняют все обстоятельства аварии.
Ранее спасателям в Ростовской области пришлось разрезать автомобиль, чтобы достать погибшего водителя.