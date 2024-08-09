В Ростовской области взлетели цены на бензин, а в поле нашли куски беспилотника

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
В Ростовской области за неделю средняя стоимость бензина выросла до 58,2 рубля. В настоящий момент литр АИ-92 ориентировочно стоит в среднем 53,3 рубля, АИ-95 — 59,5 рубля, а АИ-98 — 68,6 рубля.
Если с 23 по 29 июля дизельное топливо стоило 62,3 рубля, то сейчас оно обойдется в 62,4 рубля. Отметим, что цены на бензин растут не только в донском регионе.
В пятницу, 9 августа, в жители Ростовской области нашли обломки летательного аппарата. Зону обнаружения уже оцепили и поставили охрану.
Предположительно, это обломки украинского БПЛА. Официальной информации по этому поводу, пока не поступало. Однако специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело об обрушении здания по адресу Нариманова, 72/3. Инцидент произошел в конце января 2024 года. Пятиэтажка начала стремительно разрушаться. Жители покинули свои квартиры, в чем были, бросив имущество и животных.
Через время люди решили забрать свои вещи из брошенных квартир. На данный момент дом огорожен, а некоторые окна заколочены.
По обвинению в халатности будут судить экс-главу Ворошиловского района Ростова-на-Дону Виктора Бережного. Следователи рассказали, что он знал о состоянии здания и не предпринял никаких мер. Все материалы направили в суд.