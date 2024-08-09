«Жалобу не оставить»: почему в Ростове стало много ларьков

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Напомним, что в Ростове установлено в 2,5 раза больше нестационарных торговых объектов, чем это предусмотрено нормативом. Об этом заявил начальник городского управления торговли.
Но новые ларьки продолжают появляться в городе. Одни стоят в ожидании арендаторов. Другие — собираются устанавливать.
«Существует постановление правительства Ростовской области, которое устанавливает минимальную площадь стационарных торговых мест, минимальное количество НТО и минимальное количество торговых мест на ярмарках», — отмечает Артемий Зайцев.
Урбанист добавляет, что в Ростове должно быть не менее 683 официальных ларьков. Но город перевыполнил норму в 2,5 раза.
«Это хорошо, — уверен собеседник. — Это рабочие места, доходы бюджета от размещения торговые точек. У каждого объекта есть договор, как правило, на 5 или 10 лет».
Однако спикер задается другим вопросом — почему в Ростове так много незаконных ларьков? А еще, по его словам, летом появилось много продуктовых палаток.
«Очевидно, что власти не успевают следить. А законные ларьки терпят убытки из-за незаконных конкурентов. Работу по упорядочиванию нужно продолжать», — говорит Зайцев.
Урбанист делится мнением, что в борьбе с нелегальными ларьками хорошую службу могут оказать жалобы горожан. Однако, по его словам, сайт со схемой ларьков — не работает.
«Понятно, что список законных объектов можно найти в документе „Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Ростова-на-Дону“. Но ради жалобы простые люди не будут скачивать и анализировать документ, в котором в беспорядке содержится список из двух тысяч адресов», — резюмирует собеседник.
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