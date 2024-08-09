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Published Сегодня, 08:08

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Updated Сегодня, 08:10

«Жалобу не оставить»: почему в Ростове стало много ларьков

«Жалобу не оставить»: почему в Ростове стало много ларьков

9 августа 2024, 08:08
Фото: rostovgazeta.ru
«Жалобу не оставить»: почему в Ростове стало много ларьков

Урбанист Зайцев рассказал, почему в Ростове стало много нелегальных ларьков

Урбанист Артемий Зайцев сообщил RostovGazeta, почему в Ростове-на-Дону не получается эффективно бороться с незаконными ларьками.

Напомним, что в Ростове установлено в 2,5 раза больше нестационарных торговых объектов, чем это предусмотрено нормативом. Об этом заявил начальник городского управления торговли.

Но новые ларьки продолжают появляться в городе. Одни стоят в ожидании арендаторов. Другие — собираются устанавливать.

«Существует постановление правительства Ростовской области, которое устанавливает минимальную площадь стационарных торговых мест, минимальное количество НТО и минимальное количество торговых мест на ярмарках», — отмечает Артемий Зайцев.
Одни ларьки в Ростове стоят в ожидании арендаторов. Одни ларьки в Ростове стоят в ожидании арендаторов.
Жители Каширской в Ростове рассказывают, что между двумя продуктовыми магазинами торговых сетей, на небольшом участке, собираются разместить ларьки. Люди возмущаются, что здесь НТО будут всем мешать. Жители Каширской в Ростове рассказывают, что между двумя продуктовыми магазинами торговых сетей, на небольшом участке, собираются разместить ларьки. Люди возмущаются, что здесь НТО будут всем мешать.
Одни ларьки в Ростове стоят в ожидании арендаторов.
Фото: rostovgazeta.ru

Урбанист добавляет, что в Ростове должно быть не менее 683 официальных ларьков. Но город перевыполнил норму в 2,5 раза.

«Это хорошо, — уверен собеседник. — Это рабочие места, доходы бюджета от размещения торговые точек. У каждого объекта есть договор, как правило, на 5 или 10 лет».

Однако спикер задается другим вопросом — почему в Ростове так много незаконных ларьков? А еще, по его словам, летом появилось много продуктовых палаток.

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«Очевидно, что власти не успевают следить. А законные ларьки терпят убытки из-за незаконных конкурентов. Работу по упорядочиванию нужно продолжать», — говорит Зайцев.

Урбанист делится мнением, что в борьбе с нелегальными ларьками хорошую службу могут оказать жалобы горожан. Однако, по его словам, сайт со схемой ларьков — не работает.

«Понятно, что список законных объектов можно найти в документе „Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Ростова-на-Дону“. Но ради жалобы простые люди не будут скачивать и анализировать документ, в котором в беспорядке содержится список из двух тысяч адресов», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему Ростов оказался лидером в России по числу табачных киосков.

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