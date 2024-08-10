Бастрыкину пожаловались на вырубку леса ради АЗС в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Поступила жалоба о вырубке большого количества деревьев рядом с дорогой в поселке Щепкин в Аксайском районе. Говорилось, что здесь хотят построить АЗС и торговые точки для обслуживания находящихся рядом коттеджных поселков.
В жалобе говорится, что компенсационную высадку растений провели некорректно. Местные жители опасаются ухудшения экологической обстановки.
Теперь в региональном УСКР проводится проверка. Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о промежуточных результатах.
Ранее эколог Зайчиков сообщил о массовом уничтожении здоровых деревьев в Ростове.