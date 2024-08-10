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Бастрыкину пожаловались на вырубку леса ради АЗС в Ростовской области

Бастрыкину пожаловались на вырубку леса ради АЗС в Ростовской области

10 августа 2024, 17:54
Фото: 1MI
Глава СКР поручил предоставить доклад о проверке, связанной с жалобой на вырубку леса в Ростовской области, сообщили в инфоцентре СК РФ.

Поступила жалоба о вырубке большого количества деревьев рядом с дорогой в поселке Щепкин в Аксайском районе. Говорилось, что здесь хотят построить АЗС и торговые точки для обслуживания находящихся рядом коттеджных поселков.

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В жалобе говорится, что компенсационную высадку растений провели некорректно. Местные жители опасаются ухудшения экологической обстановки.

Теперь в региональном УСКР проводится проверка. Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о промежуточных результатах.

Ранее эколог Зайчиков сообщил о массовом уничтожении здоровых деревьев в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#АЗС#Происшествия#Вырубка леса
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