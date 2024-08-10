Двое взрослых и ребенок пострадали в серьезной аварии в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон» утром в субботу, 10 августа. Водитель Kia Ceed не соблюдал дистанцию и врезался в Mitsubishi Pajero.
Травмы получили водитель и пассажиры Kia. В том числе ранения получил восьмилетний ребенок.
О состоянии пострадавших информации не поступало. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее спасателям в регионе пришлось разрезать КамАЗ, чтобы достать погибшего водителя.
До этого в области автомобиль протаранил мотоцикл с парнями.