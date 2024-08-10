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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Двое взрослых и ребенок пострадали в серьезной аварии в Ростовской области

Двое взрослых и ребенок пострадали в серьезной аварии в Ростовской области

10 августа 2024, 11:23
Фото: УГИБДД по РО
В Ростовской области столкнулись две иномарки, травмы получили три человека, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон» утром в субботу, 10 августа. Водитель Kia Ceed не соблюдал дистанцию и врезался в Mitsubishi Pajero.

Травмы получили водитель и пассажиры Kia. В том числе ранения получил восьмилетний ребенок.

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О состоянии пострадавших информации не поступало. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее спасателям в регионе пришлось разрезать КамАЗ, чтобы достать погибшего водителя.

До этого в области автомобиль протаранил мотоцикл с парнями.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Травмы#УГИБДД#Происшествия
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