Госэкспертиза одобрила проект реконструкции и продления Стачки в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Речь идет о реконструкции участка от Зорге до Мастерового. Также планируется создание участка от Мастерового до Курсантов.
Теперь было получено положительное заключение госэкспертизы. Когда именно проведут работы, не раскрывается.
Ранее жителям рассказывали, что для скоростного трамвая обособят пути. Речь идет о трех трех улицах Западного.
Кроме того, в городе изымут примерно 40 участков для продления проспекта Стачки.
Также появилась информация, что четыре полосы и велодорожку получит проспект Стачки.