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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 07:31

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции и продления Стачки в Ростове-на-Дону

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции и продления Стачки в Ростове-на-Дону

10 августа 2024, 07:29
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону проект реконструкции дороги в районе проспекта Стачки прошел госэкспертизу, говорится в едином госреестре заключений.

Речь идет о реконструкции участка от Зорге до Мастерового. Также планируется создание участка от Мастерового до Курсантов.

Теперь было получено положительное заключение госэкспертизы. Когда именно проведут работы, не раскрывается.

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Ранее жителям рассказывали, что для скоростного трамвая обособят пути. Речь идет о трех трех улицах Западного.

Кроме того, в городе изымут примерно 40 участков для продления проспекта Стачки.

Также появилась информация, что четыре полосы и велодорожку получит проспект Стачки.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Реконструкция#Проект#Госэкспертиза
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