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Маслозавод пытаются продать в Ростовской области за 290 млн рублей

Маслозавод пытаются продать в Ростовской области за 290 млн рублей

10 августа 2024, 12:27
Фото: 1MI
В Ростовской области выставили на продажу маслозавод, за который владелец хочет получить 290 миллионов рублей, говорится на сайте Avito.

Причиной продажи назвали отсутствие оборотных средств на покупку сырья. Мощность производства составляет 100 тонн семечки в сутки.

На территории есть цех рафинации и склады для хранения семечек. Для электричества сделали отдельную выделенную линию и подстанцию.

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«Он находится в Ростовской области — точный адрec называем толькo реальному покупателю, продажа закрытая в целяx сохранности коллективa. Торг уместен после просмотра», — говорится в объявлении.

Ранее стало известно, что застройщики массово скупают землю под ЖК в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продажа#Маслозавод#Оборотные средства
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