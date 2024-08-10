Маслозавод пытаются продать в Ростовской области за 290 млн рублей

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Причиной продажи назвали отсутствие оборотных средств на покупку сырья. Мощность производства составляет 100 тонн семечки в сутки.
На территории есть цех рафинации и склады для хранения семечек. Для электричества сделали отдельную выделенную линию и подстанцию.
«Он находится в Ростовской области — точный адрec называем толькo реальному покупателю, продажа закрытая в целяx сохранности коллективa. Торг уместен после просмотра», — говорится в объявлении.
Ранее стало известно, что застройщики массово скупают землю под ЖК в Ростовской области.