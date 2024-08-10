Огромная пробка появилась на М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Недалеко от Ростова-на-Дону, в районе Новоперсиановки появилась пробка. Сложно проехать при движении в направлении от донской столицы.
На карте стоит значок, что произошла авария. В данный момент длина затора превышает 12 километров, после чего дорога свободная.
Официальной информации о ДТП не поступало, она уточняется. Добавим, что в Ростове движение свободно практически на всех улицах.
Ранее массовое ДТП парализовало движение на М-4 под Ростовом в районе Платова.
До этого появилось видео массового ДТП из пяти машин на трассе М-4 «Дон» под Ростовом.