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Огромная пробка появилась на М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП

Огромная пробка появилась на М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП

10 августа 2024, 14:48
Фото: 1MI
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовались серьезные заторы, следует из данных онлайн-карт.

Недалеко от Ростова-на-Дону, в районе Новоперсиановки появилась пробка. Сложно проехать при движении в направлении от донской столицы.

На карте стоит значок, что произошла авария. В данный момент длина затора превышает 12 километров, после чего дорога свободная.

Появилось видео массового ДТП из пяти машин на трассе М-4 «Дон» под Ростовом
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Официальной информации о ДТП не поступало, она уточняется. Добавим, что в Ростове движение свободно практически на всех улицах.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на М-4 под Ростовом в районе Платова.

До этого появилось видео массового ДТП из пяти машин на трассе М-4 «Дон» под Ростовом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Происшествия
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