Саперы из Ростовской области обезвредили две найденные авиабомбы

Posted 10 августа, 05:13
Published 10 августа, 05:13
Modified 10 августа, 05:15
Updated 10 августа, 05:15
В Моздокском районе Северной Осетии поисковики обнаружили опасные боеприпасы. Речь идет о двух авиабомбах времен ВОВ, каждая из которых весила 50 килограммов.
Найденные боеприпасы были перевезены на полигон, расположенный на западной границе селения Кизляр, где их нейтрализовали специалисты-саперы.
В результате опасную находку взорвали.
До этого специалисты ликвидировали найденную бомбу, которая весила 250 килограммов.
Ранее в регионе рыбак поймал боевой снаряд, хотя отправлялся за рыбой.
Кроме того, стало известно, что больше 300 бомб нашли в регионе в минувшем году.