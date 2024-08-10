Саперы из Ростовской области обезвредили две найденные авиабомбы

В Моздокском районе Северной Осетии поисковики обнаружили опасные боеприпасы. Речь идет о двух авиабомбах времен ВОВ, каждая из которых весила 50 килограммов.



Найденные боеприпасы были перевезены на полигон, расположенный на западной границе селения Кизляр, где их нейтрализовали специалисты-саперы.