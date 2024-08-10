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Саперы из Ростовской области обезвредили две найденные авиабомбы

Саперы из Ростовской области обезвредили две найденные авиабомбы

10 августа 2024, 05:13
Фото: МЧС по РО
Саперы Донского спасцентра обезвредили две авиабомбы, который нашли в другом регионе, сообщили в региональном УМЧС.

В Моздокском районе Северной Осетии поисковики обнаружили опасные боеприпасы. Речь идет о двух авиабомбах времен ВОВ, каждая из которых весила 50 килограммов.

Найденные боеприпасы были перевезены на полигон, расположенный на западной границе селения Кизляр, где их нейтрализовали специалисты-саперы.

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В результате опасную находку взорвали.

До этого специалисты ликвидировали найденную бомбу, которая весила 250 килограммов.

Ранее в регионе рыбак поймал боевой снаряд, хотя отправлялся за рыбой.

Кроме того, стало известно, что больше 300 бомб нашли в регионе в минувшем году.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Саперы#Происшествия#Обезвреживание
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