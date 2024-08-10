Сбор помощи жителям пострадавших российских регионов начался в Интернете

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Речь идет о том, чтобы привезти людям необходимую помощь. Для этого для представителей Российского Красного Креста, которые занимаются этой работой, сделали бесплатной доставку.
Кроме этого, для пунктов выдачи заказов, которые временно приостановили свою работу, сроки хранения посылок будут увеличены. Также владельцы и арендаторы жилья в Курской области получат компенсации за отмененные бронирования.
С помощью хэштега, используемого в кампании, пользователи сайта могут найти все публикации, в которых предлагаются предметы для людей, оказавшихся в трудной ситуации, включая как бесплатные вещи, так и по символической цене. Весной аналогичную гуманитарную инициативу проводили для жителей районов, которые пострадали от наводнений. Тогда россияне оказали помощь на сумму 30 миллионов рублей.
Людей, которые желают передать вещи, просят в своих объявлениях использовать хештег #яПомогаю. Это позволит их предложениям автоматически отображаться в соответствующей категории при поиске.
Достаточно использовать хештег, и сотрудники Красного Креста сами свяжутся с желающими помочь. В настоящее время востребованными являются предметы первой необходимости, средства личной гигиены, постельное белье, товары для детей, бытовая техника для ПВР, а также вещи для инвалидов.
Вместе с этим проводится сбор помощи для поискового отряда «ЛизаАлерт». В регионах, затронутых ЧС, отряду необходимы рабочие ноутбуки, телефоны, горючее, а также помощь с транспортом.
Поддержать инициативу можно через созданную платформу #яПомогаю, где представлена вся важная информация для желающих оказать поддержку.