Сбор помощи жителям пострадавших российских регионов начался в Интернете

С помощью хэштега, используемого в кампании, пользователи сайта могут найти все публикации, в которых предлагаются предметы для людей, оказавшихся в трудной ситуации, включая как бесплатные вещи, так и по символической цене. Весной аналогичную гуманитарную инициативу проводили для жителей районов, которые пострадали от наводнений. Тогда россияне оказали помощь на сумму 30 миллионов рублей.