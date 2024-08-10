Стала известна точная дата магнитной бури в Ростовской области

Существуют 45% вероятности на появление мощного геомагнитного шторма. Люди, чувствительные к погодным изменениям, а также те, кто страдает от хронических болезней, должны более внимательно следить за своим самочувствием в период бури. В это время могут возникнуть обострения заболеваний и другие неприятные симптомы.