Стала известна точная дата магнитной бури в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В заявлении говорится, что 10 августа вечером начнется новая магнитная буря. В промежутке с 18:00 до полуночи по московскому времени геомагнитные колебания возрастут с четырех до шести баллов. К часу ночи 11 августа сила магнитной бури достигнет уровня G2.
Около 03:00 интенсивность возмущения будет находиться между шести и семью баллами. Его влияние завершится только к 12:00.
Существуют 45% вероятности на появление мощного геомагнитного шторма. Люди, чувствительные к погодным изменениям, а также те, кто страдает от хронических болезней, должны более внимательно следить за своим самочувствием в период бури. В это время могут возникнуть обострения заболеваний и другие неприятные симптомы.
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