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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Магнитная буря накроет Ростовскую область 10 августа

Стала известна точная дата магнитной бури в Ростовской области

10 августа 2024, 13:33
Фото: 1MI

Магнитная буря накроет Ростовскую область 10 августа

В Ростовской области вечером в субботу, 10 августа, ожидается очередная магнитная буря, следует из прогнозов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В заявлении говорится, что 10 августа вечером начнется новая магнитная буря. В промежутке с 18:00 до полуночи по московскому времени геомагнитные колебания возрастут с четырех до шести баллов. К часу ночи 11 августа сила магнитной бури достигнет уровня G2.

Около 03:00 интенсивность возмущения будет находиться между шести и семью баллами. Его влияние завершится только к 12:00.

Существуют 45% вероятности на появление мощного геомагнитного шторма. Люди, чувствительные к погодным изменениям, а также те, кто страдает от хронических болезней, должны более внимательно следить за своим самочувствием в период бури. В это время могут возникнуть обострения заболеваний и другие неприятные симптомы.

Ранее ливень в Ростове превратил дороги на Северном в бурлящие реки.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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