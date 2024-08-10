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Published Сегодня, 13:53

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Updated Сегодня, 14:28

Умер легендарный основатель школы дзюдо и самбо в Ростове Ашот Бзезян

Умер легендарный основатель школы дзюдо и самбо в Ростове Ашот Бзезян

10 августа 2024, 13:53
Ушел из жизни уроженец Ростовской области Ашот Бзезян, который основал школу дзюдо и самбо в донской столице, рассказали RostovGazeta его ученики. Ему было 87 лет.

Он родился в 1937 году под Чалтырем Мясниковского района и посвятил свою жизнь спорту, начав заниматься в секции классической борьбы с 12 лет. Она находилась в Доме физкультурников в Ростове-на-Дону, а занятия проходили три раза в неделю. После уроков в сельской школе он шел через военный аэродром на Военвед, откуда на автобусе добирался до Рабочего городка, где пересаживался на трамвай №1, который довозил мальчика до переулка Крепостного.

В ДФК он тренировался три года. Занятия в секции заканчивались в вечернее время, поэтому возвращаться приходилось в темноте, преодолевая страх и воспитывая мужество. У будущего тренера была цель — стать мастером спорта СССР.

А уже в почтенном возрасте — на пенсии — он ездил на велосипеде на дачу, которая находится в 25 километрах от дома.

Ашот Амбарцумович воспитал более двух тысяч спортсменов разного уровня.

«Алексеич» (как его знали все дети и родители) не имел больших званий, должностей. Он просто воспитывал — не ради карьеры или достижений. Был учителем с большой буквы, зачастую вторым отцом — для тысяч мальчишек со Чкаловского, СЖМ, Вятской, Темерника. Воспитал десятки будущих тренеров и мастеров спорта», — рассказал нам один из учеников.

Тренер не ограничивался только спортом, он объяснял младшему поколению, что такое хорошо и что такое плохо. Его воспитанники учились доброте, уважению к окружающим, взаимопомощи, а также в них воспитывали любовь к Родине.

Он много рассказывал детям о Великой Отечественной войне, воспитывал человеческое достоинство в каждом ребенке. Тренировались у него не только мальчики, но и девочки, хоть их и было меньше.

Занимался Ашот Амбарцумович и общественной работой. Именно ему принадлежит инициатива по установке пешеходных ограждений вдоль Киргизской, что позволило сберечь жизнь и здоровье многим жителям Первомайского района. Дело в том, что на этом участке происходило большое количество ДТП, в том числе трагических.

Стоит отметить, что тренер стал мастером спорта не только по классической борьбе, но еще и по самбо, а также парашютному спорту, совершив 800 прыжков.

Ученики рассказали, что он тренировал детей до самого конца. Это было делом его жизни.

Похороны пройдут в воскресенье, 11 августа, в 13.00 в Ленинаване.

#Илья Протвинов#Спорт#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа дзюдо#Школа самбо#Ашот Бзезян
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