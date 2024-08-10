Умер легендарный основатель школы дзюдо и самбо в Ростове Ашот Бзезян

Он родился в 1937 году под Чалтырем Мясниковского района и посвятил свою жизнь спорту, начав заниматься в секции классической борьбы с 12 лет. Она находилась в Доме физкультурников в Ростове-на-Дону, а занятия проходили три раза в неделю. После уроков в сельской школе он шел через военный аэродром на Военвед, откуда на автобусе добирался до Рабочего городка, где пересаживался на трамвай №1, который довозил мальчика до переулка Крепостного.