Умер легендарный основатель школы дзюдо и самбо в Ростове Ашот Бзезян

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Он родился в 1937 году под Чалтырем Мясниковского района и посвятил свою жизнь спорту, начав заниматься в секции классической борьбы с 12 лет. Она находилась в Доме физкультурников в Ростове-на-Дону, а занятия проходили три раза в неделю. После уроков в сельской школе он шел через военный аэродром на Военвед, откуда на автобусе добирался до Рабочего городка, где пересаживался на трамвай №1, который довозил мальчика до переулка Крепостного.
В ДФК он тренировался три года. Занятия в секции заканчивались в вечернее время, поэтому возвращаться приходилось в темноте, преодолевая страх и воспитывая мужество. У будущего тренера была цель — стать мастером спорта СССР.
А уже в почтенном возрасте — на пенсии — он ездил на велосипеде на дачу, которая находится в 25 километрах от дома.
Ашот Амбарцумович воспитал более двух тысяч спортсменов разного уровня.
«Алексеич» (как его знали все дети и родители) не имел больших званий, должностей. Он просто воспитывал — не ради карьеры или достижений. Был учителем с большой буквы, зачастую вторым отцом — для тысяч мальчишек со Чкаловского, СЖМ, Вятской, Темерника. Воспитал десятки будущих тренеров и мастеров спорта», — рассказал нам один из учеников.
Тренер не ограничивался только спортом, он объяснял младшему поколению, что такое хорошо и что такое плохо. Его воспитанники учились доброте, уважению к окружающим, взаимопомощи, а также в них воспитывали любовь к Родине.
Он много рассказывал детям о Великой Отечественной войне, воспитывал человеческое достоинство в каждом ребенке. Тренировались у него не только мальчики, но и девочки, хоть их и было меньше.
Занимался Ашот Амбарцумович и общественной работой. Именно ему принадлежит инициатива по установке пешеходных ограждений вдоль Киргизской, что позволило сберечь жизнь и здоровье многим жителям Первомайского района. Дело в том, что на этом участке происходило большое количество ДТП, в том числе трагических.
Стоит отметить, что тренер стал мастером спорта не только по классической борьбе, но еще и по самбо, а также парашютному спорту, совершив 800 прыжков.
Ученики рассказали, что он тренировал детей до самого конца. Это было делом его жизни.
Похороны пройдут в воскресенье, 11 августа, в 13.00 в Ленинаване.