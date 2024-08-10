В Роспотребнадзоре разъяснили, какие штаммы гриппа ожидать в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Она рассказала газете «Молот», что в 2024 и 2025 году будут циркулировать штаммы А (Н1N1), А (НЗN2). По ее словам, делать прививки лучше за три недели до того, как начнется рост заболеваемости.
Она рассказала, что лучшим периодом для этого является время с августа по октябрь. Эксперт также отметила, что согласно многолетним данным, в среднем рост числа заболеваний ОРВИ и гриппом наблюдается в октябре–ноябре.
Тем не менее, первый рост количества заболевших может произойти уже в середине сентября. Это связано с тем, что после каникул в летнее время дети возвращаются в школы.
Ранее общественник не исключил отравления в Ростове после вспышки ботулизма в Москве.