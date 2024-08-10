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Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

В Роспотребнадзоре разъяснили, какие штаммы гриппа ожидать в Ростовской области

В Роспотребнадзоре разъяснили, какие штаммы гриппа ожидать в Ростовской области

10 августа 2024, 06:09
Фото: 1MI
В Ростовской области в следующем сезоне будут циркулировать несколько штаммов гриппа, сообщила представитель управления Роспотребнадзора Екатерина Ерганова.

Она рассказала газете «Молот», что в 2024 и 2025 году будут циркулировать штаммы А (Н1N1), А (НЗN2). По ее словам, делать прививки лучше за три недели до того, как начнется рост заболеваемости.

Она рассказала, что лучшим периодом для этого является время с августа по октябрь. Эксперт также отметила, что согласно многолетним данным, в среднем рост числа заболеваний ОРВИ и гриппом наблюдается в октябре–ноябре.

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Тем не менее, первый рост количества заболевших может произойти уже в середине сентября. Это связано с тем, что после каникул в летнее время дети возвращаются в школы.

Ранее общественник не исключил отравления в Ростове после вспышки ботулизма в Москве.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Грипп#Роспотребнадзор#Штаммы
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