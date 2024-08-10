В Ростовской области по ночам начнет холодать до +14 градусов

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
На наступивших выходных в области пожидают солнечную и теплую погоду. Температура воздуха может достичь отметки в +31 градус, а ветер усилится до четырех метров в секунду.
В понедельник столбик термометра покажет около +27 градусов, при этом другие погодные условия останутся прежними. Во вторник ожидается небольшое снижение температуры до +26 градусов.
В ближайшие семь дней не стоит ждать серьезных изменений. Но ночью температура воздуха будет опускаться до +16 градусов.
А в ночь на пятницу, 16 августа, похолодает до +14 градусов.
Ранее двухметровый фонтан забил из ливневки в Ростове в Нахичевани во время дождя.