rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В Ростовской области по ночам начнет холодать до +14 градусов

В Ростовской области по ночам начнет холодать до +14 градусов

10 августа 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области в ночное время температура будет опускаться до +14 градусов, сообщили синоптики.

На наступивших выходных в области пожидают солнечную и теплую погоду. Температура воздуха может достичь отметки в +31 градус, а ветер усилится до четырех метров в секунду.

В понедельник столбик термометра покажет около +27 градусов, при этом другие погодные условия останутся прежними. Во вторник ожидается небольшое снижение температуры до +26 градусов.

Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды
Узнать подробнее

В ближайшие семь дней не стоит ждать серьезных изменений. Но ночью температура воздуха будет опускаться до +16 градусов.

А в ночь на пятницу, 16 августа, похолодает до +14 градусов.

Ранее двухметровый фонтан забил из ливневки в Ростове в Нахичевани во время дождя.

Читайте также:
Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогодыВ Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Синоптики
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону ликвидируют линию троллейбуса на проспекте Стачки в 2025 году
Вчера, 17:57
В Ростовской области кот вынес умирающего бельчонка к людям, чтобы спасти
Вчера, 18:01
В Аксае построят крупный рынок для местных фермеров
Вчера, 16:49
Саперы из Ростовской области обезвредили две найденные авиабомбы
Сегодня, 05:13
Госэкспертиза одобрила проект реконструкции и продления Стачки в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:29
«Начали катать яйца»: Карпин жестко раскритиковал «Ростов» после матча с «Рубином»
Сегодня, 05:44