В Ростовской области по ночам начнет холодать до +14 градусов

На наступивших выходных в области пожидают солнечную и теплую погоду. Температура воздуха может достичь отметки в +31 градус, а ветер усилится до четырех метров в секунду.



В понедельник столбик термометра покажет около +27 градусов, при этом другие погодные условия останутся прежними. Во вторник ожидается небольшое снижение температуры до +26 градусов.