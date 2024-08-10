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Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

В Ростовской области рассказали о ситуации с радиацией

В Ростовской области рассказали о ситуации с радиацией

10 августа 2024, 08:45
Фото: 1MI
В Ростовской области сделали замеры уровня радиации, сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мониторинг проводится на территории Южного федерального округа. Во время последней проверки аварийных ситуации и сильного загрязнения природы не выявили.

Также стало известно, что мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения не превышает естественного радиационного фона.

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Добавим, что уровень радиации в области проверяется постоянно. Каких-либо отклонений выявлено не было.

До этого Ростехнадзор сообщил, безопасна ли АЭС в регионе и что происходит с радиацией.

Ранее медицинский специалист рассказал, как защититься от опасного уровня УФ-лучей в регионе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Южный федеральный округ#Радиация
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