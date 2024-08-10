В Ростовской области рассказали о ситуации с радиацией

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Мониторинг проводится на территории Южного федерального округа. Во время последней проверки аварийных ситуации и сильного загрязнения природы не выявили.
Также стало известно, что мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения не превышает естественного радиационного фона.
Добавим, что уровень радиации в области проверяется постоянно. Каких-либо отклонений выявлено не было.
До этого Ростехнадзор сообщил, безопасна ли АЭС в регионе и что происходит с радиацией.
Ранее медицинский специалист рассказал, как защититься от опасного уровня УФ-лучей в регионе.