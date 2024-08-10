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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

Водитель «Лады» насмерть сбил женщину в Ростовской области

Водитель «Лады» насмерть сбил женщину в Ростовской области

10 августа 2024, 07:18
Фото: 1MI
В Ростовской области произошел инцидент, в результате которого женщина погибла под колесами легкового автомобиля, сообщили в УГИБДД.

Инцидент произошел в Батайске на улице Куйбышева рано утром. Водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, однако на красный сигнал светофора.

От полученных ранений женщина умерла на месте. Сейчас выясняются все детали происшествия.

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Добавим, что авария произошла в субботу, 10 августа.

Ранее спасателям в регионе пришлось разрезать грузовой автомобиль, чтобы достать погибшего человека.

До этого появилось видео массового ДТП из пяти автомобилей на дороге М-4 «Дон».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#УГИБДД
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