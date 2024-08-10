Водитель «Лады» насмерть сбил женщину в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Инцидент произошел в Батайске на улице Куйбышева рано утром. Водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, однако на красный сигнал светофора.
От полученных ранений женщина умерла на месте. Сейчас выясняются все детали происшествия.
Добавим, что авария произошла в субботу, 10 августа.
Ранее спасателям в регионе пришлось разрезать грузовой автомобиль, чтобы достать погибшего человека.
До этого появилось видео массового ДТП из пяти автомобилей на дороге М-4 «Дон».