Водитель «Лады» насмерть сбил женщину в Ростовской области

Инцидент произошел в Батайске на улице Куйбышева рано утром. Водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, однако на красный сигнал светофора.



От полученных ранений женщина умерла на месте. Сейчас выясняются все детали происшествия.