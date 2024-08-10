Жители Ростовской области услышали звук взрыва и узнали об уровне радиации

В субботний вечер жители Ростовской области услышали громкий шум, который похож на взрыв. Его слышали в нескольких городах, что многих напугало.



За несколько минут в соцсетях появились сотни комментариев, так как люди пытались узнать причину. Но официальной информации пока не поступало.