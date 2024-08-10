Жители Ростовской области услышали звук взрыва и узнали об уровне радиации

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
В субботний вечер жители Ростовской области услышали громкий шум, который похож на взрыв. Его слышали в нескольких городах, что многих напугало.
За несколько минут в соцсетях появились сотни комментариев, так как люди пытались узнать причину. Но официальной информации пока не поступало.
Ситуацию прокомментировал глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко. Он заявил, что в городе никаких происшествий не было.
В Ростовской области проверили уровень радиационного фона. Контроль постоянно проводится на территории Южного федерального округа.
Во время последней проверки не было зафиксировано аварийных ситуаций или серьезных загрязнений окружающей среды.
Также стало известно, что уровень амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения не превышает обычный фон радиации.
В Ростовской области в субботу, 10 августа, ожидается новая магнитная буря. Она начнет проявляться вечером. С 18:00 до полуночи по московскому времени будет характеризоваться ростом геомагнитных колебаний: они поднимутся с четырех до шести баллов.
К полуночи 11 августа уровень магнитной бури достигнет значения G2.
В районе трех часов ночи сила этого явления будет колебаться между шестью и семью баллами. Его действие прекратится к полудню.