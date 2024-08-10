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Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

Жители Ростовской области услышали звук взрыва и узнали об уровне радиации

Жители Ростовской области услышали звук взрыва и узнали об уровне радиации

10 августа 2024, 17:28
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области услышали звук взрыва, проверили уровень радиации и ожидается магнитная буря, все самое важное, в материале RostovGazeta.

Звук взрыва

В субботний вечер жители Ростовской области услышали громкий шум, который похож на взрыв. Его слышали в нескольких городах, что многих напугало.

За несколько минут в соцсетях появились сотни комментариев, так как люди пытались узнать причину. Но официальной информации пока не поступало.

Ситуацию прокомментировал глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко. Он заявил, что в городе никаких происшествий не было.

Уровень радиации

В Ростовской области проверили уровень радиационного фона. Контроль постоянно проводится на территории Южного федерального округа.

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Во время последней проверки не было зафиксировано аварийных ситуаций или серьезных загрязнений окружающей среды.

Также стало известно, что уровень амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения не превышает обычный фон радиации.

Магнитная буря

В Ростовской области в субботу, 10 августа, ожидается новая магнитная буря. Она начнет проявляться вечером. С 18:00 до полуночи по московскому времени будет характеризоваться ростом геомагнитных колебаний: они поднимутся с четырех до шести баллов.

К полуночи 11 августа уровень магнитной бури достигнет значения G2.

В районе трех часов ночи сила этого явления будет колебаться между шестью и семью баллами. Его действие прекратится к полудню.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Магнитная буря#Радиация
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