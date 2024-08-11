Частная компания изуродовала «депрессивную ёлку Собчак» в Ростове-на-Дону

Как пишет «АиФ-Ростов», дерево оказалось на территории строительной площадки частной организации, которая возводит торговый павильон на проспекте Коммунистическом. О том, что здоровые и красивые деревья могут погибнуть, жители ЗЖМ сообщали еще в мае и призывали власти района вмешаться в ситуацию, но никаких мер принято не было. В результате строители спилили большую часть веток у ели. Общественники опасаются, что такая же участь может постигнуть и другие здоровые деревья оказавшиеся в зоне застройки.