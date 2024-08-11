Частная компания изуродовала «депрессивную ёлку Собчак» в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Как пишет «АиФ-Ростов», дерево оказалось на территории строительной площадки частной организации, которая возводит торговый павильон на проспекте Коммунистическом. О том, что здоровые и красивые деревья могут погибнуть, жители ЗЖМ сообщали еще в мае и призывали власти района вмешаться в ситуацию, но никаких мер принято не было. В результате строители спилили большую часть веток у ели. Общественники опасаются, что такая же участь может постигнуть и другие здоровые деревья оказавшиеся в зоне застройки.
Как пояснили журналистам в городской администрации, участок с елями передан в долгосрочную аренду частной фирме. Представители компании утверждают, что корневая система дерева не повреждена и за елью организован должный уход. Места обреза веток обработают специальным обеззараживающим средством, создающим физический барьер для проникновения бактерий и вредителей, способствующего ускорению восстановления.
Но общественники сомневаются, что такое варварское отношение к дереву способствует его здоровому росту, они намерены обратиться в прокуратуру.
Ранее эта ель уже попадала в поле зрения СМИ, когда блогер и телеведущая Ксения Собчак разместила фотографию украшенного новогоднего дерева. Вокруг него не оказалось никакого ограждения и выглядела елка с несколькими шарами на кроне довольно мрачно. «Какой год, такие и елочки», — написала она.