rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Частная компания изуродовала «ёлку Собчак» на Западном в Ростове-на-Дону

Частная компания изуродовала «депрессивную ёлку Собчак» в Ростове-на-Дону

11 августа 2024, 05:55
Фото: Изображение Шедеврум

Частная компания изуродовала «ёлку Собчак» на Западном в Ростове-на-Дону

Жители Западного в Ростове-на-Дону возмущены действиями частной организации, которая варварски спилила ветки у ели, растущей у парка Плевен.

Как пишет «АиФ-Ростов», дерево оказалось на территории строительной площадки частной организации, которая возводит торговый павильон на проспекте Коммунистическом. О том, что здоровые и красивые деревья могут погибнуть, жители ЗЖМ сообщали еще в мае и призывали власти района вмешаться в ситуацию, но никаких мер принято не было. В результате строители спилили большую часть веток у ели. Общественники опасаются, что такая же участь может постигнуть и другие здоровые деревья оказавшиеся в зоне застройки.

Как пояснили журналистам в городской администрации, участок с елями передан в долгосрочную аренду частной фирме. Представители компании утверждают, что корневая система дерева не повреждена и за елью организован должный уход. Места обреза веток обработают специальным обеззараживающим средством, создающим физический барьер для проникновения бактерий и вредителей, способствующего ускорению восстановления.

Власти в Ростове-на-Дону открестились от депрессивной елки, которую высмеяла Собчак
Узнать подробнее

Но общественники сомневаются, что такое варварское отношение к дереву способствует его здоровому росту, они намерены обратиться в прокуратуру.

Ранее эта ель уже попадала в поле зрения СМИ, когда блогер и телеведущая Ксения Собчак разместила фотографию украшенного новогоднего дерева. Вокруг него не оказалось никакого ограждения и выглядела елка с несколькими шарами на кроне довольно мрачно. «Какой год, такие и елочки», — написала она.

Читайте также:
Очевидцы сообщили о вооруженном человеке в торговом центре в РостовеПоявилось видео пожара на мусорном полигоне в Ростове-на-ДонуВ целый квартал выстроилась очередь из подростков в центре Ростова
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Прокуратура#Экология#Строительство#Соцсети#Деревья#Ростов#Администрация#Советский район#Происшествия#Общественники#Парк Плевен
Подпишитесь
В Ростовской области рассказали о ситуации с радиацией
Вчера, 08:45
Стала известна точная дата магнитной бури в Ростовской области
Вчера, 13:33
Умер легендарный основатель школы дзюдо и самбо в Ростове Ашот Бзезян
Вчера, 13:53
В Ростовской области по ночам начнет холодать до +14 градусов
Вчера, 10:30
Женщина выпала из окна дома в Батайске
Вчера, 09:37
Маслозавод пытаются продать в Ростовской области за 290 млн рублей
Вчера, 12:27