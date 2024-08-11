Эксперты спрогнозировали взрывной рост цен на аренду жилья в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Собеседник рассказал, что главная причина роста — это повышенный спрос, который в свою очередь обусловлен ухудшением условий по ипотечному кредитованию (повышение процентных ставок, суммы первоначального взноса, заградительные ставки на вторичном рынке).
«За первые три недели июля 2024 года в связи с изменениями условий льготной ипотеки объем ее выдачи уменьшился вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Некоторые потенциальные покупатели временно вложили средства в депозиты, а также переключили свое внимание на арендный рынок. Это, безусловно, повысит давление на стоимость аренды. К тому же по времени это совпадает с повышенным сезонным ростом спроса, который приходится на июль–октябрь в связи с окончанием отпусков и началом учебного года в вузах», — отметил эксперт.
С другой стороны, рост доходов населения не успевает за увеличением арендных ставок, поэтому динамика их роста будет не такая высокая, как в аналогичные периоды прошлых лет, когда рост составлял до 10% в месяц.
Совладелец агентства недвижимости «Город-М171» Наталья Суханова рассказала, что на данный момент стоимость аренды жилья по стране выросла в среднем на 30%. Из-за повышения ключевой ставки и ограничений условий по льготным ипотечным программам многие отложили процесс покупки и продажи квартир. Поэтому перевели жилье в долгосрочную и посуточную аренду. Найти квартиру на большой срок по выгодным условиям сейчас крайне сложно, спрос в разы превышает предложение.
Генеральный директор и владелец строительной компании полного цикла GBS-Company Кирилл Марин считает, что рост ключевой ставки ЦБ безусловно отразится на стоимости аренды в сторону увеличения.
«Разброс процента удорожания от 22% до 37% и более, это будет зависеть от локации объекта недвижимости, уровня и сегмента арендного объекта, столица или регион, город миллионник или тысячник. Изменение ставки также ощутимо отразится на арендной стоимости объектов недвижимости, которые являются инвестиционным инструментом», — отметил эксперт.
Причиной снижения инвестиционной привлекательности арендной недвижимости являются 15,51 — 18,1% по вкладам в банковских продуктах, позволяющих преодолевать инфляционную нагрузку.
Привлекательность инвестиций в жилую недвижимость уменьшилась в силу изменения ставок по ипотечным кредитам, что уже демонстрирует охлаждение потребительских инициатив по поводу покупки первичного жилья. По словам собеседника, повышение ставок на вторичную недвижимость «повесило» множество объектов в лист ожидания своего покупателя, этот этап может продлиться до двух лет.
Кирилл Марин рассказал, что на рынке существенно превышен спрос относительно предложения. Это скажется на повышении цен даже малопривлекательных арендных объектов.
Стоимость аренды жилых объектов от года к году увеличивается на 15 -27%, но совокупный процент увеличения цен на жилую недвижимость в текущей ситуации может достигнуть к декабрю на 43% — 50% против цен первого полугодия 2024», — заявил эксперт.
Он добавил, что существующие объекты вырастут в цене, но отток арендаторов вряд ли будет ощущаться в инфраструктурных городах-миллионниках и столице.
По его мнению, в ближайшие полугодие ожидаются ощутимая нехватка арендного жилья и его рост в цене. Однокомнатные квартиры и студии в столице приблизятся по стоимости к ценам двухкомнатных квартир.
За последний год интерес к аренде жилья в городе увеличился на 30%. Это наблюдается даже при высоких ценах на недвижимость. Например, средняя стоимость аренды студии в Ростове составляет 28,5 тысячи рублей.
Квартиру с одной комнатой можно арендовать за 29 тысяч рублей. Двухкомнатное жилье обойдется примерно в 34,8 тысячи рублей, а трехкомнатная квартира — в 41,5 тысячи рублей.
В этом году Центробанк впервые увеличил ключевую ставку на два процента — до 18% годовых.
Ключевая ставка — это минимальный процент, по которому Центробанк предоставляет займы коммерческим учреждениям и принимает от них депозиты. Это значение оказывает влияние на инфляционные процессы. Когда регулятор решает повысить ставку, деньги в финансовой системе становятся более дорогими — увеличиваются процентные ставки по кредитам и вкладам для населения и бизнеса. В такой ситуации выгоднее сохранять капитал и открывать вклады, чем тратить средства или оформлять кредиты. Это приводит к падению спроса на товары и услуги, замедляя тем самым рост цен и инфляцию.
Таким образом, можно сделать выводы, что в Ростове может продолжиться рост цен на аренду жилья из-за больших ставок по ипотеке.