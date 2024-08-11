Эксперты спрогнозировали взрывной рост цен на аренду жилья в Ростове-на-Дону

Ключевая ставка — это минимальный процент, по которому Центробанк предоставляет займы коммерческим учреждениям и принимает от них депозиты. Это значение оказывает влияние на инфляционные процессы. Когда регулятор решает повысить ставку, деньги в финансовой системе становятся более дорогими — увеличиваются процентные ставки по кредитам и вкладам для населения и бизнеса. В такой ситуации выгоднее сохранять капитал и открывать вклады, чем тратить средства или оформлять кредиты. Это приводит к падению спроса на товары и услуги, замедляя тем самым рост цен и инфляцию.