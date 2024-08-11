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Итоги недели Ростовской области с 5 по 11 августа

Итоги недели: жителей Ростовской области напугали дроны, а из града выросли сугробы

11 августа 2024, 16:23
Итоги недели Ростовской области с 5 по 11 августа
Экс-главу района Ростова будут судить за обрушение дома, в середине недели выпал град размером с яйцо, а также сбили два беспилотника. Итоги недели от RostovGazeta.

Суд установит

В суде будет рассматриваться уголовное дело о халатности, связанное с обрушением здания на Нариманова в Ростове. В конце января этого года дом по адресу Нариманова, 72/3 начал стремительно разрушаться. Жители успели покинуть здание до того, как обвалился один из подъездов. Внутри остались личные вещи, документы и домашние животные ростовчан. Питомцев удалось вытащить только через несколько дней

Следователи пришли к выводу, что экс-глава Ворошиловского района Виктор Бережной знал о состоянии дома, но ничего не сделал.

«Следователем допрошены и признаны потерпевшими все собственники и наниматели жилых помещений, изъята в администрации и исследована вся документация», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас все материалы направили в суд.

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Сугробы в августе

В среду, 7 августа, сильный ливень затопил улицы. Автомобилисты массово жаловались на то, что их транспорт оказался под водой. Сильнее всего стихия ударила по улицам Всесоюзная, Малиновского и Извилистая.

Начавшийся в этот день град покрыл улицы образовав сугробы. Ростовчане гребли град руками, некоторые градины были размером с куриное яйцо. Властям пришлось перекрыть на время улицу Малиновского.

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Жужжание беспилотников

Звуки пролетающих мимо беспилотников разбудили в четыре утра 7 августа некоторых жителей Ростовской области, которые мирно спали в своих квартирах.

Глава региона Василий Голубев сообщил, что в северной части Ростовской области было уничтожено два БПЛА. При этом в результате атаки никто не пострадал.

Позднее жители Ростовской области в поле обнаружили обломки летательного аппарата.

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