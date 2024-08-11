Итоги недели: жителей Ростовской области напугали дроны, а из града выросли сугробы

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
В суде будет рассматриваться уголовное дело о халатности, связанное с обрушением здания на Нариманова в Ростове. В конце января этого года дом по адресу Нариманова, 72/3 начал стремительно разрушаться. Жители успели покинуть здание до того, как обвалился один из подъездов. Внутри остались личные вещи, документы и домашние животные ростовчан. Питомцев удалось вытащить только через несколько дней
Следователи пришли к выводу, что экс-глава Ворошиловского района Виктор Бережной знал о состоянии дома, но ничего не сделал.
«Следователем допрошены и признаны потерпевшими все собственники и наниматели жилых помещений, изъята в администрации и исследована вся документация», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас все материалы направили в суд.
В среду, 7 августа, сильный ливень затопил улицы. Автомобилисты массово жаловались на то, что их транспорт оказался под водой. Сильнее всего стихия ударила по улицам Всесоюзная, Малиновского и Извилистая.
Начавшийся в этот день град покрыл улицы образовав сугробы. Ростовчане гребли град руками, некоторые градины были размером с куриное яйцо. Властям пришлось перекрыть на время улицу Малиновского.
Звуки пролетающих мимо беспилотников разбудили в четыре утра 7 августа некоторых жителей Ростовской области, которые мирно спали в своих квартирах.
Глава региона Василий Голубев сообщил, что в северной части Ростовской области было уничтожено два БПЛА. При этом в результате атаки никто не пострадал.
Позднее жители Ростовской области в поле обнаружили обломки летательного аппарата.