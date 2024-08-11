Итоги недели: жителей Ростовской области напугали дроны, а из града выросли сугробы

В суде будет рассматриваться уголовное дело о халатности, связанное с обрушением здания на Нариманова в Ростове. В конце января этого года дом по адресу Нариманова, 72/3 начал стремительно разрушаться. Жители успели покинуть здание до того, как обвалился один из подъездов. Внутри остались личные вещи, документы и домашние животные ростовчан. Питомцев удалось вытащить только через несколько дней