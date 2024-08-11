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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Многокилометровый затор сковал движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

11 августа 2024, 13:20
Фото: 1MI
Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Многокилометровые пробки образовались на трассе М-4 «Дон» в сторону Краснодара, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».

Пробка, по данным сервиса, на данный момент составляет порядка десяти километров. Тянется она от трассы в районе хутора Ельбузд до хутора Степнянский.

По Степнянскому проезд не затруднен, однако затем на протяжении еще почти пять километров тянет пробка вплоть до поста ДПС.

На подъезде к Батайску образовались многокилометровая пробка
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Некоторое время назад из-за аварии под селом Самарское было затруднено движение на протяжении 10 километров в сторону Краснодара.

Ранее из-за аварии образовалась большая пробка от Ростова до Крыма. Причиной этого стало огромное число отдыхающих.

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#Ростовская область#Пробка#М-4#Дорожное движение#Затруднено движение#Происшествия
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