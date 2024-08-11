Многокилометровый затор сковал движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Пробка, по данным сервиса, на данный момент составляет порядка десяти километров. Тянется она от трассы в районе хутора Ельбузд до хутора Степнянский.
По Степнянскому проезд не затруднен, однако затем на протяжении еще почти пять километров тянет пробка вплоть до поста ДПС.
Некоторое время назад из-за аварии под селом Самарское было затруднено движение на протяжении 10 километров в сторону Краснодара.
Ранее из-за аварии образовалась большая пробка от Ростова до Крыма. Причиной этого стало огромное число отдыхающих.