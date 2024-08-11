На Табачке в Ростове произошла массовая драка

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
На видео показано, как возле лежачего на трамвайных путях человека столпились мужчины. Одного парня с места драки уводят знакомые.
Затем показано, как на место происшествия прибывает полицейская машина.
Пока нет информации о том, что могло стать причиной массовой драки. Сообщается, что пострадавшего увезли медики на скорой помощи.
Ранее было опубликовано видео с избиением пешехода в центре Ростова. Судя по кадрам, причиной драки стало то, что молодой человек переходил дорогу в неположенном месте и чуть не угодил под колеса иномарки.