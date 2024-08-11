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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Появилось видео последствий массовой драки возле Табачки в Ростове

На Табачке в Ростове произошла массовая драка

11 августа 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney
Появилось видео последствий массовой драки возле Табачки в Ростове
В Сети появились кадры последних минут массовой драки, которая произошла возле бывшей табачной фабрики в Ростове, ролик появился в соцсетях.

На видео показано, как возле лежачего на трамвайных путях человека столпились мужчины. Одного парня с места драки уводят знакомые.

Затем показано, как на место происшествия прибывает полицейская машина.

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Пока нет информации о том, что могло стать причиной массовой драки. Сообщается, что пострадавшего увезли медики на скорой помощи.

Ранее было опубликовано видео с избиением пешехода в центре Ростова. Судя по кадрам, причиной драки стало то, что молодой человек переходил дорогу в неположенном месте и чуть не угодил под колеса иномарки.

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