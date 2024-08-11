Общественник призвал лишать прав за отсутствие флага на госзнаке в Ростове

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Напомним, что депутат из Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил лишать прав автовладельцев за отсутствие флага на госномерах машин. Однако ростовский эксперт не разделил эту точку зрения.
«На мой взгляд, обсуждать этот вопрос не имеет смысла. Это же равносильно, как при выдаче паспорта самостоятельно вносить в него какие-то изменения. Разве такое возможно? Тем более, что действующим законодательством предусмотрена ответственность за использование имитированных госномеров на транспортном средстве», — отмечает Владислав Махмудов.
Общественник подчеркивает, что если гражданин нашей страны не хочет иметь госзнак транспортного средства с флагом Российской Федерации, то с этим нужно серьезно разбираться.
«Прежде всего надо смотреть на душевное и психическое состояние этого человека. Если он невменяемый, то это один вопрос. Если находится в здравом уме и трезвой памяти, то нужно привлекать к ответственности, предусмотренной действующим законодательством. А если какие-то частники самостоятельно делают номера без лицензии, и не наносят на них флаг, за это тем более нужно наказывать. Но зачем что-то придумывать, если все это и так регулируется законом?» — недоумевает эксперт.
Собеседник не исключает, что обсуждение этой темы может быть связано с избирательной кампанией в сентябре.
«Возможно, это какая волна популизма или пиар», — делится мыслями общественник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что власти Ростова потратят 1,4 миллиона рублей на пиар города в соцсетях.