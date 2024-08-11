Синоптики предупредили о возвращении жары в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Порывы ветра в понедельник, 12 августа, будет достигать 13 метров в секунду. При этом столбики термометров поднимутся в дневные часы до +30 градусов.
В ночь со вторника на среду в донской столице станет немного прохладнее, чем обычно. Температура составит +16 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность и до +27 градусов.
К следующим выходным будет менее ветрено. Скорость ветра составит 7-8 метров в секунду. Вновь вернется жара до +32 градусов.
Ранее специалисты предупредили о высоком риске появления мощного геомагнитного шторма. Он может оказать влияние на состояние здоровья метеозависимых людей.