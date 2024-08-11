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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Ветреная и жаркая погода ожидается в Ростове-на-Дону с 12 августа

Синоптики предупредили о возвращении жары в Ростовской области

11 августа 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney
Ветреная и жаркая погода ожидается в Ростове-на-Дону с 12 августа

Ветреная и жаркая погода ожидается в Ростове-на-Дону с 12 августа

В начале предстоящей недели ростовчан ожидает усиление ветра, сообщают метеорологи.

Порывы ветра в понедельник, 12 августа, будет достигать 13 метров в секунду. При этом столбики термометров поднимутся в дневные часы до +30 градусов.

В ночь со вторника на среду в донской столице станет немного прохладнее, чем обычно. Температура составит +16 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность и до +27 градусов.

В Ростовской области похолодает до +12 градусов
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К следующим выходным будет менее ветрено. Скорость ветра составит 7-8 метров в секунду. Вновь вернется жара до +32 градусов.

Ранее специалисты предупредили о высоком риске появления мощного геомагнитного шторма. Он может оказать влияние на состояние здоровья метеозависимых людей.

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