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Posted Сегодня, 18:20

Published Сегодня, 18:20

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

Стало известно, где в Ростовской области купить картофель дешевле

Стало известно, где в Ростовской области продают дешевый картофель

11 августа 2024, 18:20
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, где в Ростовской области купить картофель дешевле

Ростовстат назвал города Ростовской области, где продают дешевый картофель

Начался сезон картофеля и цены на него стали снижаться. Где в Ростовской области килограмм картошки обойдется дешевле всего говорится в последнем отчете Ростовстата.

Еще две недели назад килограмм картофеля в Ростовской области стоил в среднем 54,57 рубля. По последним данным, цены на него снизились в среднем до 53,80 рубля за килограмм.

Причем дешевле всего приобрести картофель на данный момент можно в Миллерово. Там он стоит 48,25 рубля за килограмм.

Стоимость картофеля взлетела в Ростовской области
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В Ростове картофель самый дорогой. Килограмм в донской столице стоит на шесть с лишним рублей дороже, чем в Миллерово.

Ранее стало известно, килограмм говядины в Шахтах стоит дешевле, чем в целом по области. Там его можно купить за 527 рублей и 8 копеек.

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