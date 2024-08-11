Стало известно, где в Ростовской области продают дешевый картофель

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Еще две недели назад килограмм картофеля в Ростовской области стоил в среднем 54,57 рубля. По последним данным, цены на него снизились в среднем до 53,80 рубля за килограмм.
Причем дешевле всего приобрести картофель на данный момент можно в Миллерово. Там он стоит 48,25 рубля за килограмм.
В Ростове картофель самый дорогой. Килограмм в донской столице стоит на шесть с лишним рублей дороже, чем в Миллерово.
Ранее стало известно, килограмм говядины в Шахтах стоит дешевле, чем в целом по области. Там его можно купить за 527 рублей и 8 копеек.