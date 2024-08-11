Стало известно, кто из рабочих в Ростове получает больше всех

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Так, в среднем зарплата электромонтажников составляет свыше 103 тысяч рублей, сообщила РИА Новости директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.
По данным «Авито Работа», в месяц электромонтажник в Ростове может заработать от 60 до 120 тысяч рублей.
Почти одинаковый заработок у комплектовщиков и слесарей. Первые в среднем получают в месяц 86,6 тысячи рублей, а вторые — 85,4 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что в Ростове выросли заработные платы у работников промышленных специальностей. Они стали получать на 22% больше в годовом сравнении.