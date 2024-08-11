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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Электромонтажники получают самую высокую зарплату среди рабочих в Ростове

Стало известно, кто из рабочих в Ростове получает больше всех

11 августа 2024, 14:45
Фото: Изображение Midjourney
Электромонтажники получают самую высокую зарплату среди рабочих в Ростове

Зарплата электромонтажников в Ростове выросла до 120 тысяч рублей

Самую высокую среднюю заработную плату получают в России, в том числе и в Ростове, электромонтажники, согласно данным «Работа.ру».

Так, в среднем зарплата электромонтажников составляет свыше 103 тысяч рублей, сообщила РИА Новости директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.

По данным «Авито Работа», в месяц электромонтажник в Ростове может заработать от 60 до 120 тысяч рублей.

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Почти одинаковый заработок у комплектовщиков и слесарей. Первые в среднем получают в месяц 86,6 тысячи рублей, а вторые — 85,4 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в Ростове выросли заработные платы у работников промышленных специальностей. Они стали получать на 22% больше в годовом сравнении.

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