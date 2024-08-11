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Published Сегодня, 12:12

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Updated Сегодня, 12:14

Свалку из аютинского хлеба нашли в Ростове

Свалку из «Аютинского хлеба» нашли в Ростове

11 августа 2024, 12:12
Фото: 1MI
Свалку из аютинского хлеба нашли в Ростове

В Ростове на проспекте Стачки устроили свалку из хлеба

Неизвестные выкинули упаковки хлеба в Железнодорожном районе Ростова, жалуются очевидцы в соцсетях.

Десяток упаковок с нарезным батоном известного донского хлебозавода оказалась в кустах недалеко от пересечения проспекта Стачки и улицы Международной. При этом очевидцы не сообщают о сроке годности хлеба, а на упаковках видно узнаваемый логотип «Аютинского хлеба». При этом неподалеку расположен магазин одной из крупных сетей дискаунтеров.

Люди призывают не выкидывать хлеб и сделать в каждом магазине полку, на которой можно оставить продукты нуждающимся.

Ростовчан возмутила гора выброшенного хлеба на проспекте Стачки в РостовеРостовчан возмутила гора выброшенного хлеба на проспекте Стачки в Ростове
Ростовчан возмутила гора выброшенного хлеба на проспекте Стачки в Ростове
Фото: Это Ростов
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В соцсетях разгорелся спор о том, можно ли выбрасывать хлеб.

«Если продукт испортился, то его нужно выкинуть. Очнитесь, у нас не блокадный Ленинград, где был жуткий голод и люди умирали. Сейчас общество потребления, полки ломятся», — пишет пользователь соцсетей.

Однако не все согласны с данным утверждением.

Ранее житель Ростовской области пожаловался, что приобрел в местной торговой сети сосиску в тесте с червями. Однако в соцсетях многие не верят в то, что это могло быть на самом деле.

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