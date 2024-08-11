Свалку из «Аютинского хлеба» нашли в Ростове

Десяток упаковок с нарезным батоном известного донского хлебозавода оказалась в кустах недалеко от пересечения проспекта Стачки и улицы Международной. При этом очевидцы не сообщают о сроке годности хлеба, а на упаковках видно узнаваемый логотип «Аютинского хлеба». При этом неподалеку расположен магазин одной из крупных сетей дискаунтеров.