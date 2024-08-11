Свалку из «Аютинского хлеба» нашли в Ростове

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Десяток упаковок с нарезным батоном известного донского хлебозавода оказалась в кустах недалеко от пересечения проспекта Стачки и улицы Международной. При этом очевидцы не сообщают о сроке годности хлеба, а на упаковках видно узнаваемый логотип «Аютинского хлеба». При этом неподалеку расположен магазин одной из крупных сетей дискаунтеров.
Люди призывают не выкидывать хлеб и сделать в каждом магазине полку, на которой можно оставить продукты нуждающимся.
В соцсетях разгорелся спор о том, можно ли выбрасывать хлеб.
«Если продукт испортился, то его нужно выкинуть. Очнитесь, у нас не блокадный Ленинград, где был жуткий голод и люди умирали. Сейчас общество потребления, полки ломятся», — пишет пользователь соцсетей.
Однако не все согласны с данным утверждением.
Ранее житель Ростовской области пожаловался, что приобрел в местной торговой сети сосиску в тесте с червями. Однако в соцсетях многие не верят в то, что это могло быть на самом деле.