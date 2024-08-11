В разрушенном доме на Нариманова в Ростове поселились бомжи

Напомним, дом на Нариманова частично обрушился в январе текущего года. Тогда жильцы оказались на улице буквально в том, что на них было. Позже людей не пускали внутрь, чтобы забрать свои вещи. После того, как встреча с главой района так и не состоялась, они пошли на штурм дома.