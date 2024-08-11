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Posted Сегодня, 17:45

Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

В аварийном доме на Нариманова обосновались бездомные

В разрушенном доме на Нариманова в Ростове поселились бомжи

11 августа 2024, 17:45
Фото: Изображение Midjourney
В аварийном доме на Нариманова обосновались бездомные
Установленный вокруг частично обрушившегося дома на Нариманова забор не помогает защитить здание от бездомных, сообщает Don Mash.

Раньше возле забора находились полицейские, которые патрулировали территорию, но теперь сотрудников МВД там нет. В образовавшиеся дыры и щели в заборе может пролезть кто угодно. Жильцы сообщают, что в квартиры проникают бездомные.

«Нет никого. Просто никого вокруг дома. Никто не охраняет», — сообщают очевидцы.

Жильцы рухнувшего дома на Нариманова в Ростове пытались прорваться через забор
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Напомним, дом на Нариманова частично обрушился в январе текущего года. Тогда жильцы оказались на улице буквально в том, что на них было. Позже людей не пускали внутрь, чтобы забрать свои вещи. После того, как встреча с главой района так и не состоялась, они пошли на штурм дома.

В июле здание должны были снести, однако в дело вмешался Следственный комитет. Дом объявили вещественным доказательством, которое нельзя демонтировать.

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