В разрушенном доме на Нариманова в Ростове поселились бомжи

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Раньше возле забора находились полицейские, которые патрулировали территорию, но теперь сотрудников МВД там нет. В образовавшиеся дыры и щели в заборе может пролезть кто угодно. Жильцы сообщают, что в квартиры проникают бездомные.
«Нет никого. Просто никого вокруг дома. Никто не охраняет», — сообщают очевидцы.
Напомним, дом на Нариманова частично обрушился в январе текущего года. Тогда жильцы оказались на улице буквально в том, что на них было. Позже людей не пускали внутрь, чтобы забрать свои вещи. После того, как встреча с главой района так и не состоялась, они пошли на штурм дома.
В июле здание должны были снести, однако в дело вмешался Следственный комитет. Дом объявили вещественным доказательством, которое нельзя демонтировать.