В Ростове похолодает до +16 градусов. Рассказываем, что еще обещают синоптики

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
С понедельника на вторник в ночные часы будет еще все также тепло — до +21 градуса. Однако уже следующей ночью резко похолодает до +16 градусов.
До конца недели ночные температуры будут держаться на отметки +17 градусов.
Во вторник днем может пойти небольшой дождь. В среду днем на неделе будет прохладнее на 1-2 градуса, чем в остальные дни, когда температура составит от +28 до 32 градусов.
Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Ростовской области может резко похолодать. Днем вместо 40-градусной жары столбики термометров будут показывать +27 градусов. Ночью местами может похолодать до +12 градусов.