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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

На следующей неделе в Ростове ночью похолодает до +16 градусов

В Ростове похолодает до +16 градусов. Рассказываем, что еще обещают синоптики

11 августа 2024, 14:47
Фото: rostovgazeta.ru
На следующей неделе в Ростове ночью похолодает до +16 градусов

В Ростове ночью похолодает до +16 градусов

В одну из ночей на предстоящей неделе в Ростове температура воздуха опустится до +16 градусов, сообщают синоптики.

С понедельника на вторник в ночные часы будет еще все также тепло — до +21 градуса. Однако уже следующей ночью резко похолодает до +16 градусов.

До конца недели ночные температуры будут держаться на отметки +17 градусов.

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Во вторник днем может пойти небольшой дождь. В среду днем на неделе будет прохладнее на 1-2 градуса, чем в остальные дни, когда температура составит от +28 до 32 градусов.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Ростовской области может резко похолодать. Днем вместо 40-градусной жары столбики термометров будут показывать +27 градусов. Ночью местами может похолодать до +12 градусов.

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