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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:07

В центре Ростова ограничат движение транспорта в связи с реставрацией трех домов

В центре Ростова ограничат движение транспорта из-за реставрации домов

11 августа 2024, 10:05
Фото: 1MI
В центре Ростова ограничат движение транспорта в связи с реставрацией трех домов
Ограничения движения для транспорта и пешеходов введут в Ростове на нескольких участках дороги в связи с работами по реставрации зданий, сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Так, начиная с последней недели августа и вплоть до 25 декабря введут ограничения движения автомобилей по проспекту Кировский на участке от улицы Суворова до проспекта Кировский, 40а с восточной стороны и по улице Суворова вдоль строения № 87 южной стороны. Пешеходы не смогут пользоваться пешеходным переходом по улице Суворова с восточной стороны пересечения с проспектом Кировский.

Все это связано с реставрацией особняка на Кировском проспекте, 40/87. Здание было построено в 1890 году.

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Еще одно здание будут реставрировать по адресу: Социалистическая, 53. В связи с чем нельзя будет останавливаться и оставлять машину с 28 августа по 25 декабря на участке дороги по этой улице с 51 по 55 дом.

Кроме того, рабочие будут производить работы по реставрации здания на Береговой, 17/1. Движение транспорта частично ограничат с августа и до конца года по переулку Островского вдоль строения № 1, а также пешеходам нельзя будет пользоваться ближайшим пешеходным переходом.

Ранее стало известно, что в Ростове введут ограничения для машин по улице Станиславского от переулка Островского до переулка Братского.

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