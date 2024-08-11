В центре Ростова ограничат движение транспорта из-за реставрации домов

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Так, начиная с последней недели августа и вплоть до 25 декабря введут ограничения движения автомобилей по проспекту Кировский на участке от улицы Суворова до проспекта Кировский, 40а с восточной стороны и по улице Суворова вдоль строения № 87 южной стороны. Пешеходы не смогут пользоваться пешеходным переходом по улице Суворова с восточной стороны пересечения с проспектом Кировский.
Все это связано с реставрацией особняка на Кировском проспекте, 40/87. Здание было построено в 1890 году.
Еще одно здание будут реставрировать по адресу: Социалистическая, 53. В связи с чем нельзя будет останавливаться и оставлять машину с 28 августа по 25 декабря на участке дороги по этой улице с 51 по 55 дом.
Кроме того, рабочие будут производить работы по реставрации здания на Береговой, 17/1. Движение транспорта частично ограничат с августа и до конца года по переулку Островского вдоль строения № 1, а также пешеходам нельзя будет пользоваться ближайшим пешеходным переходом.
Ранее стало известно, что в Ростове введут ограничения для машин по улице Станиславского от переулка Островского до переулка Братского.