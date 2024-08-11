Власти нашли недочеты в проекте нового трамвая в Ростове

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Речь идет о получении положительного заключения государственной экспертизы по строительству трамвайных путей на участках от улицы Малиновского до площади Мичурина. Этот этап не был выполнен, поскольку городская администрация выставила свои претензии.
В отчете сказано, что подача документов на экспертизу теперь переносится на август этого года.
Ранее стало известно, что до конца года будет завершена прокладка линий скоростного трамвая в Левенцовке. Обособленные трамвайные пути появятся на улицах Малиновского, Зорге и проспекте Стачки.