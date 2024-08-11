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Published Сегодня, 12:58

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Updated Сегодня, 13:00

Власти Ростова предъявили замечания по проекту нового трамвая в Ростове

Власти нашли недочеты в проекте нового трамвая в Ростове

11 августа 2024, 12:58
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова предъявили замечания по проекту нового трамвая в Ростове
Одна из контрольных точек по реализации проекта новых трамвайных путей в Ростове не достигнута, говорится в отчете о ходе реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы».

Речь идет о получении положительного заключения государственной экспертизы по строительству трамвайных путей на участках от улицы Малиновского до площади Мичурина. Этот этап не был выполнен, поскольку городская администрация выставила свои претензии.

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В отчете сказано, что подача документов на экспертизу теперь переносится на август этого года.

Ранее стало известно, что до конца года будет завершена прокладка линий скоростного трамвая в Левенцовке. Обособленные трамвайные пути появятся на улицах Малиновского, Зорге и проспекте Стачки.

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