Власти Ростова планируют снести 140-летний дом на Станиславского

Ранее жалобы жителей затопленного дома на Станиславского дошли до главы СКР Александра Бастрыкина. В сообщении жильцов говорится, что дом не признавали аварийным и капитальный ремонт там не проводился. Бастрыкин 2 августа поручил разобраться с этим делом.