Власти Ростова планируют снести 140-летний дом на Станиславского

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Ранее жалобы жителей затопленного дома на Станиславского дошли до главы СКР Александра Бастрыкина. В сообщении жильцов говорится, что дом не признавали аварийным и капитальный ремонт там не проводился. Бастрыкин 2 августа поручил разобраться с этим делом.
И вот спустя три дня межведомственная комиссия приняла решение признать дом аварийным и подлежащим сносу. Причем в сообщении сказано, что информация о разрушении здания поступила еще 31 июля.
На данный момент подготовлен проект о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Он направлен в профильные структуры администрации. Ведется оповещение жильцов о скором расселении.