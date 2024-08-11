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Власти Ростова собираются снести 140-летний дом на Станиславского

Власти Ростова планируют снести 140-летний дом на Станиславского

11 августа 2024, 12:32
Фото: 1MI
Власти Ростова собираются снести 140-летний дом на Станиславского
Построенный 144 года назад многоквартирный дом на Станиславского, 268 в Ростове планируют признать аварийным и подлежащим сносу, говорится в сообщении администрации города.

Ранее жалобы жителей затопленного дома на Станиславского дошли до главы СКР Александра Бастрыкина. В сообщении жильцов говорится, что дом не признавали аварийным и капитальный ремонт там не проводился. Бастрыкин 2 августа поручил разобраться с этим делом.

И вот спустя три дня межведомственная комиссия приняла решение признать дом аварийным и подлежащим сносу. Причем в сообщении сказано, что информация о разрушении здания поступила еще 31 июля.

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На данный момент подготовлен проект о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Он направлен в профильные структуры администрации. Ведется оповещение жильцов о скором расселении.

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