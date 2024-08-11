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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Водитель набросился с кулаками на пешехода-нарушителя в Ростове: видео

Водитель набросился с кулаками на пешехода-нарушителя в Ростове: видео

11 августа 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney
Водитель набросился с кулаками на пешехода-нарушителя в Ростове: видео

Водитель набросился с кулаками на пешехода-нарушителя в Ростове на Северном

В сети появилось видео драки, которую устроил водитель иномарки на дороге в ростовском микрорайоне Северный. Ролик опубликован в соцсетях.

По словам очевидцев, водитель иномарки — на видео он в белых шортах и темной футболке — чуть не наехал на пешехода. Парень в красной футболке переходил дорогу не в положенном месте. Причем до пешеходного перехода оставалось пройти всего 15 метров.

Появилось видео драки на дороге на Северном в Ростове
Видео: Ростов Главный
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Водитель решил побить парня, который чуть не попал под его колеса. В какой то момент молодой человек в красной футболке оказывается на асфальте, а мужчина в белых шортах решает остановиться.

«Легко отделался», — посчитал один из пользователей соцсетей.

Ранее в Мартыновском районе Ростовской области погибла женщина-водитель, которая выехала на своем автомобиле на встречную полосу. Приехавшие на место медики ничем уже не смогли ей помочь.

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