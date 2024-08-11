Водитель набросился с кулаками на пешехода-нарушителя в Ростове: видео

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
По словам очевидцев, водитель иномарки — на видео он в белых шортах и темной футболке — чуть не наехал на пешехода. Парень в красной футболке переходил дорогу не в положенном месте. Причем до пешеходного перехода оставалось пройти всего 15 метров.
Водитель решил побить парня, который чуть не попал под его колеса. В какой то момент молодой человек в красной футболке оказывается на асфальте, а мужчина в белых шортах решает остановиться.
«Легко отделался», — посчитал один из пользователей соцсетей.
Ранее в Мартыновском районе Ростовской области погибла женщина-водитель, которая выехала на своем автомобиле на встречную полосу. Приехавшие на место медики ничем уже не смогли ей помочь.