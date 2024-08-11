Выбросило через лобовое стекло: женщина-водитель погибла в ДТП в Ростовской области

По словам очевидцев, женщину из отечественного автомобиля буквально выбросило на проезжую часть через лобовое стекло. Она погибла на месте. Также серьезные травмы получили пассажиры иномарки. При этом одному из них в ДТП оторвало ногу. Оба они были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.