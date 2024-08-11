Выбросило через лобовое стекло: женщина-водитель погибла в ДТП в Ростовской области

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Авария случилась еще 29 июля 2024 года. В вечернее время на 70-м километре автодороги «Пролетарск-б. Орловка» 36-летняя водитель ВАЗ-2107 выехала на встречную полосу. Там автомобиль лоб в лоб столкнулся с Nissan Qashqai под управлением водителя 1958 года рождения.
По словам очевидцев, женщину из отечественного автомобиля буквально выбросило на проезжую часть через лобовое стекло. Она погибла на месте. Также серьезные травмы получили пассажиры иномарки. При этом одному из них в ДТП оторвало ногу. Оба они были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
Видео происшествия мы не публикуем из этических соображений.
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