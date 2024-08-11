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Женщина-водитель погибла в лобовом столкновении в Ростовской области

Выбросило через лобовое стекло: женщина-водитель погибла в ДТП в Ростовской области

11 августа 2024, 07:00
Фото: для илюстрации / 1MI
Женщина-водитель погибла в лобовом столкновении в Ростовской области

Женщина-водитель погибла в лобовом столкновении в Ростовской области

В Мартыновском районе Ростовской области произошло жесткое ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель, еще два человека получили серьезные травмы, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария случилась еще 29 июля 2024 года. В вечернее время на 70-м километре автодороги «Пролетарск-б. Орловка» 36-летняя водитель ВАЗ-2107 выехала на встречную полосу. Там автомобиль лоб в лоб столкнулся с Nissan Qashqai под управлением водителя 1958 года рождения.

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По словам очевидцев, женщину из отечественного автомобиля буквально выбросило на проезжую часть через лобовое стекло. Она погибла на месте. Также серьезные травмы получили пассажиры иномарки. При этом одному из них в ДТП оторвало ногу. Оба они были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Видео происшествия мы не публикуем из этических соображений.

Ранее крупное ДТП спровоцировало многокилометровый затор на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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