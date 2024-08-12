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Бастрыкин потребовал доклад после хищений в военном госпитале Ростова-на-Дону

Бастрыкин потребовал доклад после хищений в военном госпитале Ростова-на-Дону

12 августа 2024, 05:45
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему информацию о деле, связанном с хищением денег в госпитале в Ростове-на-Дону, сообщает Инфоцентр СК РФ.

В Интернете опубликовали информацию, что в феврале неизвестные пробрались в военный госпиталь. После этого они похитили деньги у находившегося на лечении военнослужащего.

Говорится, что сейчас не принимаются необходимые меры, чтобы поймать фигурантов. Теперь Бастрыкин поручил предоставить доклад по этой ситуации.

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Исполнение поручения взяли под контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее появилась информация, что укравший у финансовых учреждений 87 миллионов житель донской столицы пойдет под суд.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Хищения#Меры безопасности#Происшествия
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