Бастрыкин потребовал доклад после хищений в военном госпитале Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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В Интернете опубликовали информацию, что в феврале неизвестные пробрались в военный госпиталь. После этого они похитили деньги у находившегося на лечении военнослужащего.
Говорится, что сейчас не принимаются необходимые меры, чтобы поймать фигурантов. Теперь Бастрыкин поручил предоставить доклад по этой ситуации.
Исполнение поручения взяли под контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее появилась информация, что укравший у финансовых учреждений 87 миллионов житель донской столицы пойдет под суд.
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