Донской губернатор Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотников

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Он сообщил, что использовали технологии радиоэлектронной борьбы. Это помогло нейтрализации и уничтожению четырех дронов.
Это произошло на юго-западе Ростовской области. Медицинская помощь никому не потребовалась.
В комментариях пользователи выразили свою благодарность российским военным, обеспечивающим безопасность.
«Большое спасибо нашим защитникам», — написали жители Ростова. Некоторые также отметили важность поиска и наказания тех, кто запускает беспилотники.
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