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Донской губернатор Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотников

Донской губернатор Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотников

12 августа 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
Ночью понедельник, 12 августа, над Ростовской областью были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он сообщил, что использовали технологии радиоэлектронной борьбы. Это помогло нейтрализации и уничтожению четырех дронов.

Это произошло на юго-западе Ростовской области. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника
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В комментариях пользователи выразили свою благодарность российским военным, обеспечивающим безопасность.

«Большое спасибо нашим защитникам», — написали жители Ростова. Некоторые также отметили важность поиска и наказания тех, кто запускает беспилотники.

Читайте также о том, как дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области в ночь на 13 июля.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Голубев#Беспилотники#Происшествия#Радиоэлектронная борьба
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