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Конвоира в Ростове осудили из-за попытки побега арестанта из здания суда

Конвоира в Ростове осудили из-за попытки побега арестанта из здания суда

12 августа 2024, 12:33
Фото: 1MI
Конвоира в Ростове осудили из-за попытки побега арестанта из здания суда
Ростовскому конвоиру Виталию Климанову вынесли приговор из-за попытки побега заключённого, сообщает НТВ.

Два года назад Виталий Климанов сопровождал в Пролетарском суде Ростова арестанта Ивана Костюкова. Его судили за нападение на инкассаторов. В здании суда Костюков достал раздобытую им ранее в камере заточку и напал на конвоира Климанова. Арестант забрал у него оружие и спрыгнул со второго этажа здания. Там заключённого уже поджидали приставы, сумевшие его задержать.

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В ходе расследование инцидента именно Климанова признали виновным в попытке побега заключённого. На суде конвоир с обвинениями в халатности не согласился. Он заявил, что перед доставкой Костюкова в здание суда лично всё проверил. Заточку арестант, по словам Климанова, вероятно, принёс из СИЗО.

Суд его доводы не убедили. Бывшего конвоира признали виновным и назначили ему восемь месяцев исправительных работ с запретом на два года занимать должности в правоохранительных органах.

Сам Костюков ранее назвал «спонтанным» нападение на конвой с заточкой в здании ростовского суда.

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