Конвоира в Ростове осудили из-за попытки побега арестанта из здания суда

Два года назад Виталий Климанов сопровождал в Пролетарском суде Ростова арестанта Ивана Костюкова. Его судили за нападение на инкассаторов. В здании суда Костюков достал раздобытую им ранее в камере заточку и напал на конвоира Климанова. Арестант забрал у него оружие и спрыгнул со второго этажа здания. Там заключённого уже поджидали приставы, сумевшие его задержать.