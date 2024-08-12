Конвоира в Ростове осудили из-за попытки побега арестанта из здания суда

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Два года назад Виталий Климанов сопровождал в Пролетарском суде Ростова арестанта Ивана Костюкова. Его судили за нападение на инкассаторов. В здании суда Костюков достал раздобытую им ранее в камере заточку и напал на конвоира Климанова. Арестант забрал у него оружие и спрыгнул со второго этажа здания. Там заключённого уже поджидали приставы, сумевшие его задержать.
В ходе расследование инцидента именно Климанова признали виновным в попытке побега заключённого. На суде конвоир с обвинениями в халатности не согласился. Он заявил, что перед доставкой Костюкова в здание суда лично всё проверил. Заточку арестант, по словам Климанова, вероятно, принёс из СИЗО.
Суд его доводы не убедили. Бывшего конвоира признали виновным и назначили ему восемь месяцев исправительных работ с запретом на два года занимать должности в правоохранительных органах.
Сам Костюков ранее назвал «спонтанным» нападение на конвой с заточкой в здании ростовского суда.