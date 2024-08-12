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Posted Сегодня, 17:35

Published Сегодня, 17:35

Modified Сегодня, 18:22

Updated Сегодня, 18:22

Минтранс собирается запустить авиацию в Ростовской области

Минтранс собирается восстановить авиацию в Ростовской области

12 августа 2024, 17:35
Фото: 1MI
Минтранс собирается запустить авиацию в Ростовской области

Минтранс собирается восстановить малую авиацию в Ростовской области

В Ростовской области хотят восстановить малую авиацию, пишет «Молот» со ссылкой на региональный Минтранс.

Министерство ищет инвесторов, которые помогут восстановить в регионе малую авиацию. Для этого нужно реконструировать аэропорты местных воздушных гаваней в Волгодонске, Белой Калитве, Сальске, Вёшенской и Ремонтном. Сделать это планируют до 2030 года.

Власти отмечают, что развитие аэропортов может проводиться только на основе государственно-частного партнерства.

Предполагалось также, что китайских инвесторов могут привлечь для развития малых аэропортов в регионе.

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Ранее сообщалось, что более одного миллиарда вложат в оборудование для обслуживания самолетов в Ростове-на-Дону.

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