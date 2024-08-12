Минтранс собирается восстановить авиацию в Ростовской области

Министерство ищет инвесторов, которые помогут восстановить в регионе малую авиацию. Для этого нужно реконструировать аэропорты местных воздушных гаваней в Волгодонске, Белой Калитве, Сальске, Вёшенской и Ремонтном. Сделать это планируют до 2030 года.