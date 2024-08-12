Минтранс собирается восстановить авиацию в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Министерство ищет инвесторов, которые помогут восстановить в регионе малую авиацию. Для этого нужно реконструировать аэропорты местных воздушных гаваней в Волгодонске, Белой Калитве, Сальске, Вёшенской и Ремонтном. Сделать это планируют до 2030 года.
Власти отмечают, что развитие аэропортов может проводиться только на основе государственно-частного партнерства.
Предполагалось также, что китайских инвесторов могут привлечь для развития малых аэропортов в регионе.
Ранее сообщалось, что более одного миллиарда вложат в оборудование для обслуживания самолетов в Ростове-на-Дону.