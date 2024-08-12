На Дону начали принимать жителей Курской области в пункты временного размещения

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Первые 10 человек, в том числе двое детей, устроены в ПВР в Азове. В понедельник, 12 августа, приедет новая группа.
Губернатор уточнил, что пункты для проживания оборудованы всем необходимым. Кроме того, продолжается отправка в Курскую область гумпомощи.
На данный момент доставили 35 тонн грузов, планируется отправить еще два грузовика. В них погрузили 20 тонн продуктов и необходимых вещей.
Напомним, что ВСУ атаковали территорию Курской области. В Минобороны говорили, что для этого задействовали сотни человек и технику.
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