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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

На Дону начали принимать жителей Курской области в пункты временного размещения

На Дону начали принимать жителей Курской области в пункты временного размещения

12 августа 2024, 07:25
Фото: МЧС РФ / для иллюстрации
На Дону начали принимать жителей Курской области в пункты временного размещения
В Ростовской области в пункты временного размещения заселили первых жителей курского региона, сообщил губернатор Василий Голубев.

Первые 10 человек, в том числе двое детей, устроены в ПВР в Азове. В понедельник, 12 августа, приедет новая группа.

Губернатор уточнил, что пункты для проживания оборудованы всем необходимым. Кроме того, продолжается отправка в Курскую область гумпомощи.

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На данный момент доставили 35 тонн грузов, планируется отправить еще два грузовика. В них погрузили 20 тонн продуктов и необходимых вещей.

Напомним, что ВСУ атаковали территорию Курской области. В Минобороны говорили, что для этого задействовали сотни человек и технику.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Курская область#Дон#Пункт временного размещения
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