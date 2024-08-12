Над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника

Posted 12 августа, 04:48
Published 12 августа, 04:48
Modified 12 августа, 04:50
Updated 12 августа, 04:50
Он рассказал, что задействовали средства радиоэлектронной борьбы. Это помогло нейтрализовать и ликвидировать четыре дрона.
«Это произошло на юго-западе Ростовской области. Никто не пострадал», — уточнил глава региона.
Пользователи в комментариях стали благодарить российских военных, которые следят за безопасностью.
«Спасибо большое нашим защитникам», — заявили ростовчане. Другие заявили, что нужно найти и привлечь к ответственности тех, кто запускает дроны.
До этого Голубев назвал подробности ночной атаки на нефтебазу в Ростовской области.