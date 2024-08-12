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Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника

Над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника

12 августа 2024, 04:48
Фото: Изображение Midjourney
Над Ростовской областью удалось ликвидировать четыре беспилотника ночью в понедельник, 12 августа, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что задействовали средства радиоэлектронной борьбы. Это помогло нейтрализовать и ликвидировать четыре дрона.

«Это произошло на юго-западе Ростовской области. Никто не пострадал», — уточнил глава региона.

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Пользователи в комментариях стали благодарить российских военных, которые следят за безопасностью.

«Спасибо большое нашим защитникам», — заявили ростовчане. Другие заявили, что нужно найти и привлечь к ответственности тех, кто запускает дроны.

До этого Голубев назвал подробности ночной атаки на нефтебазу в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#ПВО#Беспилотники#Происшествия#Радиоэлектронная борьба
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