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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 10:47

Огромный тополь рухнул на два дерева и спровоцировал пробку в Ростове

Огромный тополь рухнул на два дерева и спровоцировал пробку в Ростове

12 августа 2024, 10:45
Фото: 57.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Огромный тополь рухнул на два дерева и спровоцировал пробку в Ростове
В Ростове-на-Дону гнилое дерево упало на два автомобиля, что привело к пробке, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Они рассказали, что большой тополь смял два автомобиля. Происшествие случилось в понедельник, 12 августа, на проспекте Буденновский.

В данный момент движение на этом участке затруднено. Кроме того, упавшее дерево оборвало провода.

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Огромный тополь рухнул на два дерева и спровоцировал пробку в Ростове
Видео: ТГ «Это Ростов»

Согласно данным онлайн-карт, движение на Буденновском практически парализовано. Машины стоят в обе стороны.

В целом в городе дорожным заторам присвоили четыре балла из 10 возможных.

Ранее застрявший в яме автобус парализовал движение в части Ростова-на-Дону.

До этого более 20 деревьев упали в Ростове-на-Дону из-за урагана.

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