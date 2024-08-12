Огромный тополь рухнул на два дерева и спровоцировал пробку в Ростове

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Они рассказали, что большой тополь смял два автомобиля. Происшествие случилось в понедельник, 12 августа, на проспекте Буденновский.
В данный момент движение на этом участке затруднено. Кроме того, упавшее дерево оборвало провода.
Согласно данным онлайн-карт, движение на Буденновском практически парализовано. Машины стоят в обе стороны.
В целом в городе дорожным заторам присвоили четыре балла из 10 возможных.
Ранее застрявший в яме автобус парализовал движение в части Ростова-на-Дону.
До этого более 20 деревьев упали в Ростове-на-Дону из-за урагана.