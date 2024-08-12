Парк Горького в Ростове обнесли забором из-за первой категории опасности

Забор ядовито зелёного цвета поставили по всему периметру эстрады и примыкающих к ней зрительских мест в парке. Власти Ростова уточнили, что парку Горького присвоена первая категория, как объекту антитеррористической защищённости. Поэтому они приняли решение установить защитную конструкцию рядом со сценой, где часто проводятся массовые городские мероприятия.