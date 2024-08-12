rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:42

Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:43

Updated Сегодня, 17:43

Доступ к эстраде парка до установления ограждений

Парк Горького в Ростове обнесли забором из-за первой категории опасности

12 августа 2024, 17:42
Фото: rostovgazeta.ru
Доступ к эстраде парка до установления ограждений
На эстраде в парке Горького в Ростове установили металлические ограждения, пишет «Дон 24».

Забор ядовито зелёного цвета поставили по всему периметру эстрады и примыкающих к ней зрительских мест в парке. Власти Ростова уточнили, что парку Горького присвоена первая категория, как объекту антитеррористической защищённости. Поэтому они приняли решение установить защитную конструкцию рядом со сценой, где часто проводятся массовые городские мероприятия.

Чиновники считают, что металлический забор не мешает эвакуации людей в случае ЧП и оборудован выходами в парк. Они добавили, что ограждение установлено в парке «долгосрочно».

В других парках Ростова устанавливать заборы пока не планируется.

Депутат Наталья Оськина о том, какие задачи Ростова нужно решать незамедлительно
Узнать подробнее

Ранее ростовчане пожаловались на закрытый бассейн в парке.

Читайте также:
Дело возбудили против экс-главы Ворошиловского района Ростова. Что о нём известно?В суд передано дело об обрушении трибун на Гребном канале в РостовеЧиновников в Ростове-на-Дону оштрафовали за фотографию «Театра кукол»
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области жителей пугают беспилотники и падают деревья-автоубийцы
Сегодня, 14:55
Полсотни пенсионеров выстроились за лекарствами в Ростове
Сегодня, 15:37
Силовиков в бронежилетах заметили в Восточном районе Таганрога. Что там происходит?
Сегодня, 15:22
Эксперт рассказал, к чему приведут запредельные ставки по ипотеке в Ростове
Сегодня, 13:54
«Хоть отлупасили бы „Зенит“»: Андрей Аршавин разнёс игру футболистов «Ростова»
Сегодня, 12:53
Конвоира в Ростове осудили из-за попытки побега арестанта из здания суда
Сегодня, 12:33