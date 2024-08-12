Парк Горького в Ростове обнесли забором из-за первой категории опасности

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Забор ядовито зелёного цвета поставили по всему периметру эстрады и примыкающих к ней зрительских мест в парке. Власти Ростова уточнили, что парку Горького присвоена первая категория, как объекту антитеррористической защищённости. Поэтому они приняли решение установить защитную конструкцию рядом со сценой, где часто проводятся массовые городские мероприятия.
Чиновники считают, что металлический забор не мешает эвакуации людей в случае ЧП и оборудован выходами в парк. Они добавили, что ограждение установлено в парке «долгосрочно».
В других парках Ростова устанавливать заборы пока не планируется.