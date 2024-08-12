Подросток на питбайке попал под фуру в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Из сообщения УГИБДД следует, что под колесами грузовика оказался молодой человек, управлявший мотоциклом. Происшествие произошло днем 12 августа в Новошахтинске.
По предварительной информации, водитель фуры Volvo не уступил дорогу мотоциклу «Мотоленд», который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение, в котором пострадал 15-летний подросток, находившийся за рулем питбайка.
Мальчика отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего ДТП.
Ранее застрявший в яме автобус парализовал движение в части Ростова-на-Дону.