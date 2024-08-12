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Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

Подросток на питбайке попал под фуру в Ростовской области

Подросток на питбайке попал под фуру в Ростовской области

12 августа 2024, 18:14
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Подросток на питбайке попал под фуру в Ростовской области
В Ростовской области подросток на питбайке столкнулся с фурой, говорится в сообщении регионального УГИБДД.

Из сообщения УГИБДД следует, что под колесами грузовика оказался молодой человек, управлявший мотоциклом. Происшествие произошло днем 12 августа в Новошахтинске.

По предварительной информации, водитель фуры Volvo не уступил дорогу мотоциклу «Мотоленд», который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение, в котором пострадал 15-летний подросток, находившийся за рулем питбайка.

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Мальчика отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего ДТП.

Ранее застрявший в яме автобус парализовал движение в части Ростова-на-Дону.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Новошахтинск#Транспорт#Мотоцикл#Фура#Мотоциклист#Происшествия
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