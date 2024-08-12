Полсотни пенсионеров выстроились за лекарствами в Ростове

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Пенсионер Сергей Троценко рассказал изданию, что десятки пенсионеров второй день толпятся у муниципальной аптеки №14 на Ларина. Пожилому ростовчанину пришло уведомление о том, что его лекарство пришло в рецептурную аптеку. По всей видимости, такие же уведомления получили и другие жители. Но получить препараты смогли далеко не все. Огромную очередь обслуживает только один фармацевт.
«Такого никогда не было. Здесь нет ни одной лавочки, стоят старики за 60 лет», — пожаловался Троценко.
Он добавил, что люди едва не начали драться, чтобы пробиться в аптеку.
Глава «Ростовоблфармации» Иван Рачкован пояснил, что из-за ремонта муниципальной аптеки на Таганрогской клиентов оттуда направили в аптеку на Ларина.