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Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Очередь из полусотни человек собралась возле аптеки на улице Ларина в Ростове

Полсотни пенсионеров выстроились за лекарствами в Ростове

12 августа 2024, 15:37
Фото: 1MI
Очередь из полусотни человек собралась возле аптеки на улице Ларина в Ростове
Очередь из полусотни человек собралась возле аптеки на улице Ларина в Ростове, сообщает Donnews.

Пенсионер Сергей Троценко рассказал изданию, что десятки пенсионеров второй день толпятся у муниципальной аптеки №14 на Ларина. Пожилому ростовчанину пришло уведомление о том, что его лекарство пришло в рецептурную аптеку. По всей видимости, такие же уведомления получили и другие жители. Но получить препараты смогли далеко не все. Огромную очередь обслуживает только один фармацевт.

«Такого никогда не было. Здесь нет ни одной лавочки, стоят старики за 60 лет», — пожаловался Троценко.

Он добавил, что люди едва не начали драться, чтобы пробиться в аптеку.

Глава «Ростовоблфармации» Иван Рачкован пояснил, что из-за ремонта муниципальной аптеки на Таганрогской клиентов оттуда направили в аптеку на Ларина.

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