Полсотни пенсионеров выстроились за лекарствами в Ростове

Пенсионер Сергей Троценко рассказал изданию, что десятки пенсионеров второй день толпятся у муниципальной аптеки №14 на Ларина. Пожилому ростовчанину пришло уведомление о том, что его лекарство пришло в рецептурную аптеку. По всей видимости, такие же уведомления получили и другие жители. Но получить препараты смогли далеко не все. Огромную очередь обслуживает только один фармацевт.