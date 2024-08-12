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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Потребительские цены по группам товаров и услуг в Ростовской области с декабря по июль увеличились на 4,9%

Потребительские цены в Ростовской области выросли почти на 5%

12 августа 2024, 16:27
Фото: 1MI
Потребительские цены по группам товаров и услуг в Ростовской области с декабря по июль увеличились на 4,9%
Потребительские цены по группам товаров и услуг в Ростовской области с декабря по июль увеличились на 4,9%, сообщил Ростовстат.

Потребительские цены в регионе за месяц выросли на 1,2%. При этом с декабря по июль рост цен составил 4,9%.

Продовольствие в Ростовской области за месяц подорожало на 0,5%, а в сравнении с началом года — на 5%. Непродовольственные товары показали месячный рост стоимости в 0,5%. С декабря они увеличились в цене на 2,7%. Услуги подорожали на 0,2% за месяц и на 7,5% с начала года.

Из продуктов за месяц значительней всего в Ростовской области выросла стоимость масла — на 2%. Хлеб стал дороже на 1,5%. Цена рыбы за месяц увеличилась в среднем на 1%.

Также в Ростовстате отметили рост цен бензин. За месяц он подорожал на 2%.

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Ранее стало известно, как увеличение ключевой ставки до 18% повлияет на цены в Ростове.

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