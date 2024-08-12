Потребительские цены в Ростовской области выросли почти на 5%

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Потребительские цены в регионе за месяц выросли на 1,2%. При этом с декабря по июль рост цен составил 4,9%.
Продовольствие в Ростовской области за месяц подорожало на 0,5%, а в сравнении с началом года — на 5%. Непродовольственные товары показали месячный рост стоимости в 0,5%. С декабря они увеличились в цене на 2,7%. Услуги подорожали на 0,2% за месяц и на 7,5% с начала года.
Из продуктов за месяц значительней всего в Ростовской области выросла стоимость масла — на 2%. Хлеб стал дороже на 1,5%. Цена рыбы за месяц увеличилась в среднем на 1%.
Также в Ростовстате отметили рост цен бензин. За месяц он подорожал на 2%.