Потребительские цены в Ростовской области выросли почти на 5%

Продовольствие в Ростовской области за месяц подорожало на 0,5%, а в сравнении с началом года — на 5%. Непродовольственные товары показали месячный рост стоимости в 0,5%. С декабря они увеличились в цене на 2,7%. Услуги подорожали на 0,2% за месяц и на 7,5% с начала года.