Ростовской области угрожает саранча из соседних регионов

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Но в ближайшее время массовое распространение этих вредителей на территории донского региона не прогнозируется. Всего специалисты обследовали более 34 тысяч гектаров территорий на наличие насекомых.
В Заветинском районе зафиксировали случаи окрыления единичных особей. Жизнеспособные яйцекладки обнаружены не были.
«В этом районе обработали участок, на котором были обнаружены личинки стадных видов саранчовых. Однако дополнительные проверки личинок нестадных видов не проводились из-за очень низкого количества этих вредителей», — сказано в сообщении.
Ранее появлялась информация, что азиатская саранча угрожает уничтожить все растения в Ростовской области.