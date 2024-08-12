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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Ростовской области угрожает саранча из соседних регионов

Ростовской области угрожает саранча из соседних регионов

12 августа 2024, 12:18
Фото: wikimedia.org
Ростовской области угрожает саранча из соседних регионов
В Ростовскую область могут попасть из других регионов мароккская и азиатская перелетная саранча в период размножения, сообщает региональный «Россельхозцентр».

Но в ближайшее время массовое распространение этих вредителей на территории донского региона не прогнозируется. Всего специалисты обследовали более 34 тысяч гектаров территорий на наличие насекомых.

В Заветинском районе зафиксировали случаи окрыления единичных особей. Жизнеспособные яйцекладки обнаружены не были.

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«В этом районе обработали участок, на котором были обнаружены личинки стадных видов саранчовых. Однако дополнительные проверки личинок нестадных видов не проводились из-за очень низкого количества этих вредителей», — сказано в сообщении.

Ранее появлялась информация, что азиатская саранча угрожает уничтожить все растения в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия#Саранча#Пестициды
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