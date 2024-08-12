Стало известно, у кого в Ростове-на-Дону зарплаты выросли больше 100 тысяч рублей

В отрасли строительства жилья и коммерческих объектов зарплаты сотрудников выросли в среднем на 16% и сейчас составляют больше 80 тысяч рублей в месяц. В Ростове-на-Дону среди строителей больше всего зарабатывают плиточники. Их средние доходы за год выросли на 53% и в июле составили 107,4 тысячи рублей. Также большие зарплаты зафиксированы у бетонщиков. За год предлагаемый им доход вырос на 42% и достиг в среднем 99,4 тысячи рублей в месяц.