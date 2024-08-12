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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Стало известно, у кого в Ростове-на-Дону зарплаты выросли за 100 тысяч рублей

Стало известно, у кого в Ростове-на-Дону зарплаты выросли больше 100 тысяч рублей

12 августа 2024, 14:45
Фото: donland.ru
Стало известно, у кого в Ростове-на-Дону зарплаты выросли за 100 тысяч рублей

Зарплата плиточников в Ростове перевалила за 100 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону в сфере строительства наибольший рост зарплат зафиксирован у плиточников, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

В отрасли строительства жилья и коммерческих объектов зарплаты сотрудников выросли в среднем на 16% и сейчас составляют больше 80 тысяч рублей в месяц. В Ростове-на-Дону среди строителей больше всего зарабатывают плиточники. Их средние доходы за год выросли на 53% и в июле составили 107,4 тысячи рублей. Также большие зарплаты зафиксированы у бетонщиков. За год предлагаемый им доход вырос на 42% и достиг в среднем 99,4 тысячи рублей в месяц.

Аналитики предсказывают и дальнейший рост зарплат у строителей. Это связано с дефицитом кадров в отрасли. Зданий в стране строится всё больше, а рук для этого не хватает. Среди работодателей растёт конкуренция за квалифицированных рабочих. Будущих сотрудников ищут уже среди учащихся специализированных вузов.

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Ранее сообщалось, что зарплаты крановщиков и машинистов в Ростове перевалили за 100 тысяч рублей.

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