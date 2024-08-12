В Ростове-на-Дону на улице Нансена с 15 августа перекроют движение

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Ограничения введут в районе строения на улице Нансена, 99. Ограничения будут действовать с 15 августа по 15 сентября.
Кроме того, с 15 августа на месяц перекроют проезд автомобилей по Шеболдаева от дома 2А до 2М.
По информации департамента, с 26 августа по 25 декабря перекроют движение по Островского вдоль строения № 1. В это время пройдут работы по реставрации здания.
Также ограничат проезд по переулку Таманский от Нансена до строения по переулку Таманский, 2А. Эти меры продлятся с 1 сентября по 29 ноября.
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