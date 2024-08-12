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В Ростове-на-Дону на улице Нансена с 15 августа перекроют движение

В Ростове-на-Дону на улице Нансена с 15 августа перекроют движение

12 августа 2024, 10:46
Фото: donday.ru / для иллюстраци
В Ростове-на-Дону на улице Нансена с 15 августа перекроют движение
В Ростове-на-Дону в части улицы Нансена ограничат движение автомобилей, сообщили в департаменте транспорта.

Ограничения введут в районе строения на улице Нансена, 99. Ограничения будут действовать с 15 августа по 15 сентября.

Кроме того, с 15 августа на месяц перекроют проезд автомобилей по Шеболдаева от дома 2А до 2М.

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По информации департамента, с 26 августа по 25 декабря перекроют движение по Островского вдоль строения № 1. В это время пройдут работы по реставрации здания.

Также ограничат проезд по переулку Таманский от Нансена до строения по переулку Таманский, 2А. Эти меры продлятся с 1 сентября по 29 ноября.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону
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